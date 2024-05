Festa della mamma, come stupire le sport-addicted

Anche la mamma ha bisogno di prendersi cura di se stessa. Allora quale regalo migliore se non quello sportivo? Che ami correre, andare in palestra o camminare semplicemente all’aria aperta, ci sono regali che può usare in molteplici occasioni. Ad esempio le cuffie bluetooth sono un accessorio che non può mancare nella dotazione di qualunque appassionata di fitness. Comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo grazie a design ergonomici, e dotate di modalità che consentono di restare in contatto con l’ambiente circostante, garantendo al tempo stesso una resa audio di qualità, sono perfette sia per chi si allena duramente in palestra sia per chi vuole semplicemente sgranchirsi le gambe con una corsetta nei campi. Perfetto come idea regalo pure il fitness tracker, l'orologio sportivo ideale per uno stile di vita sano improntato all'attività fisica. Oltre alle funzioni dedicate allo sport, questo accessorio è utile per avere sempre sotto controllo molte notifiche utili. Consente di controllare informazioni come passi e distanza percorsa, nonché calorie consumate. Collegato al proprio smartphone permette di ricevere chiamate, messaggi e aggiornamenti dei social network. Inoltre può aggiornare sulla situazione meteo e può valutare la qualità del sonno. Che dire poi del foam roller (conosciuto pure con il nome di rullo di schiuma): allenta la contrazione muscolare, lenisce dolore e infiammazioni, con benefici sulla qualità del ROM (range of motion). In più può ridurre il rischio di infortuni, migliorare la postura e aumentare la flessibilità. Combinando questo accessorio a esercizi di allungamento, la routine di recupero sarà il miglior alleato della fase post-workout.