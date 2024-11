Durante le feste vince la moda

DOLCE ABBRACCIO

Il knitwear è di tendenza. Con il giusto maglione di qualità si possono creare tanti look confortevoli e a prova di stile. Regalare un caldo abbraccio? Quando il gesto d’affetto non basta, il suggerimento è quello di puntare su un maglione in cashmere ed evergreen. Come quelli proposti da Falconeri, con materiale ricercato, elegante e anche pratico. La bellezza di questo filato, oltre alla sua sofficità, è la capacità che ha di durare nel tempo.

PAZZI PER LE FESTE

Il periodo natalizio è il periodo migliore per vestirsi a festa: è quindi l’occasione perfetta per regalare qualcosa di opportunamente elegante e scintillante da indossare, da abiti che brillano a camicie vistose destinate a ricevere un sacco di complimenti. Come i pantaloni tempestati di paillettes firmati da Luisa Spagnoli. Splendido, splendente.

PICCOLO MA POWERFUL

A volte i regali migliori sono davvero contenuti nei pacchetti più piccoli. Con i gioielli non si sbaglia mai: restano regali graditi. Con le nuove proposte di Mabina Gioielli non si smette mai di brillare. La selezione in zircone rosa è ricca di dettagli ricercati, che donano un'atmosfera più dolce e con tocchi di rosa e forme a cuore.

VIAGGIARE CON STILE

My Style Bags è rinomata per la sua eccellenza nella creazione di borse, borsoni, accessori da viaggio. Ogni prodotto si distingue per la qualità dei materiali, la cura dei dettagli, la possibilità di personalizzazione. Realizzati con materiali intramontabili, come camoscio, cotone, panamone e in colorazioni per tutte le stagioni. L’accessorio ideale per affrontare ogni avventura con personalità.

FASCINO SENZA TEMPO

Sorprendenti ma semplici, essenziali ma mai noiosi, i pezzi classici hanno un fascino infinito e uno stile illimitato: sono destinati a impressionare anche i più esigenti. Intramontabili gli occhiali da sole Emporio Armani, con taglio cat eye che ricorda la collezione di gioielli del marchio. Disponibile in 2 versioni lucide: havana rosso con lenti marrone sfumato e nero con lenti grigio sfumato.

IL TREND DI STAGIONE

Con i trend del momento si può stupire facilmente. Il burgundy - o bordò, che dir si voglia - è il colore protagonista di questa stagione. Intenso e passionale, ottimo su abiti e accessori. Come le décolleté con tre fibbie e tacco e la borsa in ecopelle, entrambe firmate Deichmann. O il foulard Mantero 1902, dal design accattivante e il pratico formato, perfetto per essere indossato ogni giorno.