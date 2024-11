Doni "reali" ispirati alle principesse

L’ICONICO MAGLIONE Una pecora nera tra tante pecore bianche: una profezia di quello che sarebbe stata la sua vita a corte. Il maglione di Lady Diana con le pecore, indossato nel 1981 poco prima del matrimonio con Carlo, è diventato iconico. Mentre l’originale è finito all’asta, è possibile acquistare una riproduzione grazie al brand Warm e Wonderful. Non solo da donna ma anche da uomo e bambino. Nella stessa stampa sono disponibili anche sciarpe, calzini, cappelli.

LA BORSA PIù CHIC Kate Middleton è una grande fan di Mayfair di Aspinal of London. Una borsa classica ed elegante, chic e realizzata a mano. Chiusura a lucchetto frontale, piccolo manico per poterla portare a mano, con una preziosa e pratica tracollina chain e pelle stampa cocco. La Principessa del Galles la sfoggia in molti dei suoi eventi reali, sia in versione nera che lavanda (ma è in vendita in ben 29 colori).

SCARPE REALI Kate Middleton e Meghan Markle vanno d’accordo in fatto di scarpe. Entrambe possiedono stivali Sorel, perfetti per i mesi freddi. Stile, calore e comodità sono assicurati. Le due cognate amano anche le sneakers eleganti e sostenibili di Veja. Realizzate con materiali ecologici come cotone o gomma selvatica, sono ecologiche e rispettose dell’ambiente oltre ad avere uno stile unico e inconfondibile.

FASCINO SENZA TEMPO Il Tank di Cartier è l’orologio da polso unisex amato da star e reali. Iconico, affascinante, intramontabile. Il suo affascinante design è perfetto abbinato all’indiscutibile eleganza di Diana, che ne possedeva ben due. Il primo è un Solo caratterizzato da una cassa rettangolare d’oro giallo e cinturino di alligatore nero, il secondo è un Française completamente d’oro in eredità oggi a Meghan Markle.

ORECCHINI DA STAR Meghan Markle è una fan dei gioielli sobri e cool e indossa spesso gli orecchini a goccia di Bottega Veneta. Molto eleganti, presentano una forma a goccia delicatamente bombata, che dona subito un aspetto raffinato e sofisticato. Realizzati con cura e attenzione ai dettagli, sono ottimi per ogni tipo di occasione, dal lavoro alle serate speciali.

PASSIONE BLAZER Kate Middleton è una grande amante dei blazer, soprattutto di quelli di Blaze Milano. Molto bello quello che ha riciclato in svariate occasioni: burgundy (colore di stagione), con stampa tartan. Sartoriale, made in Italy, ispirato agli anni '80, con spalle strutturate, vita stretta e taglio doppiopetto. Vestibilità comoda per valorizzare ogni look.