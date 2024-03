Da Miriam Leone a Elodie e Annalisa Le nostre 100 donne di successo

È un mondo "colorato di rosa"quello in cui abitiamo, dove sempre più esponenti del sesso femminile occupano ruoli apicali in ogni contesto della società. Alle porte della Giornata Internazionale della Donna, celebrata ogni 8 marzo, torna d'attualità l'elenco - stilato da Forbes - delle cento professioniste di maggior successo nel nostro Paese. Ampio spazio è dedicato a presidentesse, manager, dirigenti e consigliere d'amministrazione di importanti imprese e multinazionali, basti pensare alla head of sustainability office di Jaguar Land Rover Rossella Cardone, impegnata nell'ambizioso progetto di eliminazione delle emissioni di anidride carbonica su tutta la filiera produttiva nei prossimi anni, o alla executive di Gucci Antonella Centra o, ancora, alla Ceo di Vodafone Group Margherita Della Valle. Ma la nota rivista non "dimentica" cantanti e attrici apprezzate non soltanto all'interno dei nostri confini nazionali. A rappresentare il mondo della musica, infatti, ci sono Annalisa ed Elodie. La ligure, nata a Savona e cresciuta a Carcare, è reduce dai successi 'Bellissima' e 'Mon amour', contenuti nell'album 'E poi siamo finiti nel vortice', certificato come Disco di platino, oltre che dal terzo posto al 74° Festival di Sanremo con il brano 'Sinceramente'; la romana - ma pugliese d'adozione - si è invece messa in luce con l'album 'Ok. Respira' (anch'esso Disco di platino), ma anche con la spettacolare tournée 'Elodie Show 2023' e, in televisione, con la docuserie 'Sento ancora la vertigine'. A loro si aggiunge 'l'immortale' Lorella Cuccarini, strepitosa spalla di Amadeus nella quarta serata al teatro Ariston. A rappresentare il cinema, invece, fa da capofila la splendida Miriam Leone, protagonista al cinema con 'Diabolik - Chi sei?' dei Manetti Bros e testimonial della campagna Tim dal claim "La Forza delle Connessioni" prima e della Nespresso poi. Accanto all'ex Miss Italia ci sono anche Chiara Francini e Sabrina Impacciatore, cui si aggiunge la conduttrice tv Csaba dalla Zorza, autrice del libro di successo 'Alla mia tavola. La mia guida per apparecchiare, comporre il menù e ricevere a casa'. Nel campo del giornalismo, infine, si sono meritate la speciale menzione di Forbes Francesca Fagnani, Giorgia Cardinaletti, Annalena Benini e Federica Masolin.