Cosa fare in Emilia-Romagna per l’Epifania: tutti gli eventi per un giorno da ricordare

Il detto ricorda che "l'Epifania tutte le feste porta via": e allora, cosa c'è di meglio di chiudere in bellezza questo emozionante periodo? Da FICO a Bologna, il 6 e 7 gennaio, ecco un percorso interattivo che racconta gli strani comportamenti della Befana e che impegnerà i bimbi presenti nel tentativo di farla tornare dolce e simpatica. In una suggestiva Toylandia, infatti, la Befana diventa improvvisamente cattiva, regalando solo carbone. Un elfo scopre che il Grinch l’ha ingannata per vendicarsi su Babbo Natale. L’elfo raggiunge il Grinch, lo convince e insieme trovano un antidoto. Riportano la Befana alla normalità, salvando così l’Epifania. Davvero, dunque, una giornata all’insegna del puro divertimento, con canzoni, laboratori e tanto altro che accompagneranno grandi e piccini attraverso questo magico viaggio ricco di colpi di scena. Sempre a Bologna, ma stavolta per un pubblico adulto, indagare la provenienza dell'usanza dello scambio e del dono sarà ancora più interessante durante la visita guidata, proposta dal Museo Archeologico di Bologna il 6 gennaio 2024 alle 17. Da vivere anche la Befana ferrarese. Al Lido degli Estensi, domani, a partire dalle ore 16.00, lungo Viale Carducci, arriva “La Befana vien dal mare”: tra musica e canti, simpatiche Befane distribuiranno dolcetti, caramelle e piccoli gadget per tutti i bambini. Alla Rocca Malatestiana di Cesena, invece, ecco un pomeriggio di racconti alla scoperta della fortezza, giochi e divertimento in compagnia di Clown Moko. Le famiglie saranno condotte alla scoperta della Rocca con esilaranti gags comiche, burattini, magia e giochi. Calore umano, atmosfera festosa, colori, luci, suoni e profumi: ecco gli ingredienti della Befana a Ravenna. Sarà dunque bello, il giorno dell’Epifania, visitare un originale villaggio di Natale “alla romagnola” nel cuore della centralissima Piazza del Popolo, attorno al grande albero di Natale. I capanni, saranno vestiti a festa con prodotti natalizi ed enogastronomici di qualità. E poi l’Epifania sul Ponte dei Miracoli a Rimini: il 6 gennaio dalle 16.30 alle 19 torna l’evento con l’arrivo dei Re Magi in corteo navale. A Imola, dalle ore 16, le festività si concluderanno con l’arrivo della Befana, sabato 6 gennaio, in piazza Matteotti. A seguire, torna l’attesissima discesa delle Befane del CAI Imola dalle finestre del Palazzo Comunale, con la distribuzione della tradizionale calza ai bambini. A Modena, invece, il 6 gennaio ritorna la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Roma, con l’arrivo della Befana e delle Befanine sui pattini, con carbone e dolcetti per tutti i bambini in pista. Tanto divertimento anche a Reggio Emilia, dove, il 6 gennaio dalle ore 16, parte da Piazza Prampolini “A spasso con la Befana”, un esilarante percorso in compagnia della nonnina più simpatica. Ma la Befana sarà speciale anche a Forlì, con tante letture per bambini durante la manifestazione “Nel cielo stellato la Befana vola”. Aspettando l’imminente notte in cui la simpatica vecchina arriverà a regalare dolcetti, verrà realizzato un quadretto dove la Befana dondola e vola tra le stelle. Appuntamento presso il Centro Per Le Famiglie Della Romagna Forlivese, oggi dalle ore 10.