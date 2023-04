Coniglio in porchetta, quando l'Emilia Romagna dà il meglio

Per questa ricetta disossate un coniglio, lavatelo e pulitelo bene, dopodiché allargatelo tra due fogli di carta da forno e battetelo per ridurne lo spessore. Tritate abbondante salvia, rosmarino, finocchietto e uno spicchio d’aglio, distribuitene la metà sul coniglio disossato bene aperto, insaporite con un filo di olio, sopra adagiate le fettine di pancetta e cospargetele con la salsiccia sgranata; completate con i rametti di finocchietto rimasti, lasciandoli interi. Rimboccate verso l’interno le due estremità del coniglio, battendole leggermente; quindi arrotolate il coniglio su se stesso il più stretto possibile e legate il rotolo con lo spago da cucina. Ponete il coniglio in una pentola ovale ben oliata, salate, pepate e infornatelo a 200 °C per 30-35 minuti, spruzzandolo con il vino bianco a metà cottura e poi a 10 minuti dalla fine. Se preferite potete aggiungere, a metà cottura, delle patate tagliate a fette e precedentemente sbianchite in acqua bollente salata.