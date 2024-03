Tagliate il coniglio in pezzi di medie dimensioni, nel frattempo, in un'ampia casseruola, fate scaldare l'olio; mettete la carne a rosolare a fuoco moderato. Fate un trito di cipolla, aglio, carota e sedano e, quando la carne risulterà ben rosolata, versatelo nella casseruola, aggiungendo anche il lardo tagliato a cubetti e il ciuffo di prezzemolo e salvia tritati. Lasciate che le verdure e la carne cuociano a fuoco moderato, nel frattempo fate sbollentare i pomodori per pochi secondi poi scolateli e privateli della buccia e dei semi, quindi, tagliateli a cubetti e teneteli da parte. Una volta che la carne risulterà ben rosolata, aggiustate di sale, alzate la fiamma e sfumate con il vino rosso. Quando il vino sarà evaporato unite i pomodori e abbassate la fiamma, aggiungete un po’ d'acqua calda e proseguite la cottura per circa un'ora (alla fine la carne dovrà risultare tenera e ben cotta). Da ultimo lasciate che il fondo di cottura si addensi (se necessario regolate ancora di sale) e servite.