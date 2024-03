In una ciotola mescolate 150 g di farina e 100 g di acqua, aggiungete il lievito di birra sbriciolato e lavorate per ottenere un panetto morbido che dovrà lievitare fino al raddoppio, quindi, aggiungete gli altri ingredienti e impastate. Formate una palla e fatela riposare per circa mezz’ora. Dividete l’impasto in due (tenendone da parte un piccolo pezzo) e lavorate fino a ottenere due filoni a cui darete una forma a ciambella; al centro posizionate un uovo intero e, con la pasta messa da parte, fate due filoncini con cui tenere fermo l’uovo. Adagiate le ciambelle su due teglie ricoperte di carta da forno, copritele con della pellicola e fatele lievitare per circa un'ora. Per la glassa: tritate finemente le mandorle, le nocciole e lo zucchero, aggiungete l’albume e la fecola e mettete in frigo. A lievitazione terminata, decorate la superficie delle ciambelle con la glassa e lo zucchero in granella, infine, spolverizzate con zucchero a velo e cuocete in forno già caldo a 180°C per 40 minuti.