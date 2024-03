Cocktail Mimosa: l’elegante e gustoso drink dedicato a lei

Fresco, leggero e gustoso: è il cocktail Mimosa, perfetto per brindare all’8 marzo (e non solo). A base di succo d’arancia e bollicine, è amatissimo in tutto il mondo. È stato inventato nel 1925 da un barman del Ritz Hotel di Parigi, che scelse di dare a questo cocktail il nome del fiore giallo poiché ne ricordava il colore. In realtà qualche anno prima a Londra era stato già creato da Malachy MacGarry, il barman del Buck’s Club, un drink molto simile: il Buck’s Fizz. Nella preparazione di questi due cocktail concorrono gli stessi ingredienti, ma in proporzioni differenti. Mentre il Mimosa prevede parti uguali di succo e di bollicine, il Buck’s Fizz è una versione meno alcolica dello stesso long drink, in quanto vuole che il succo di arancia sia il doppio rispetto alla bollicina. All’estero viene spesso degustato durante il brunch, in compagnia di pancakes o di un french toast. In Italia, invece, è associato alla Giornata Internazionale della Donna, come regalo alternativo al mazzo di mimose e in accompagnamento all’omonima torta. Si abbina bene agli aperitivi, agli stuzzichini, ma anche ai fritti, ai menu di pesce e perfino alla carne bianca. Realizzarlo è semplice e veloce: la ricetta originale prevede l’uso dello Champagne, ma anche lo spumante Brut ben si presta ad essere accostato alla dolcezza della frutta. Le dosi per una persona sono: bollicine (75 ml), succo o spremuta d’arancia (75 ml) e una fetta di arancia come guarnizione. È consigliabile prediligere la spremitura delle arance, e la conseguente filtratura, al succo pronto confezionato. È importante, inoltre, che sia la spremuta che lo spumante siano refrigerati: solo a questo punto si potrà procedere con la realizzazione del drink. È da tenere bene a mente la scelta del calice: la flûte è il bicchiere ideale. Dopo averlo fatto raffreddare con dei cubetti di ghiaccio, si può versare il mix ed infine guarnire il bicchiere con una fettina di arancia. Et voilà: il cocktail Mimosa è pronto per essere degustato!