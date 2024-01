Caramelle, la scelta è ampia: quali mettere nella calza

Caramelle, che passione! Ogni tanto si va alla ricerca di questi piccoli prodotti, che possono essere gommosi o duri, ma che garantiscono sempre un gusto davvero delizioso. Diverse marche propongono dolciumi di alto livello, tra i quali c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco le proposte da tenere in massima considerazione durante le feste di Natale, soprattutto in vista della preparazione della calza della Befana. Chi è alla ricerca di caramelle alla frutta capaci di durare nel palato per un arco di tempo piuttosto elevato può affidarsi al sacchetto proposto dal marchio Zaini. In tal caso, stiamo parlando di un insieme di caramelle dure disponibili in diversi gusti, dall’arancia al limone, dalla fragola alla mela passando per il lampone. Questi dolciumi risultano molto utili per coloro che intendono lasciare sul tavolo piccoli pensieri di cortesia, senz’altro molto apprezzati dagli eventuali ospiti. Non finiscono con estrema rapidità, ma sono state concepite per essere gustate a lungo e conferiscono alla bocca quella giusta sensazione di pura dolcezza. Concludiamo questo elenco con un autentico classico. È infatti sufficiente parlare di liquirizia per associarla alle Goleador. Stiamo parlando di un set di caramelle gommose contenente al suo interno ben 200 pezzi, tutti da assaggiare senza alcun dubbio. Senza alcuna traccia di glutine, possono vantare una storia di oltre trent’anni complessivi e si caratterizzano per quel gusto di liquirizia che non annoia mai il palato, con un sapore davvero delizioso.