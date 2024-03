Scottate le foglie degli spinaci (precedentemente pulite e lavate), per un paio di minuti, in una padella con poca acqua e un pizzico di sale. Una volta cotti, scolateli per bene e lasciateli intiepidire, quindi, tritateli finemente e teneteli da parte. In una ciotola capente mettete gli spinaci tritati, la ricotta, l'uovo e il parmigiano grattugiato, aggiungete la noce moscata, il pepe e amalgamate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Scottate le sfoglie di pasta all'uovo in acqua bollente salata. Man mano che le togliete distendetele su canovacci puliti. Mettete un po' di ripieno di ricotta e spinaci su ciascuna sfoglia, quindi, arrotolatele su se stesse per formare i cannelloni. Mettete un po’ di besciamella sul fondo di una pirofila da forno e disponetevi i cannelloni. Quindi copriteli con la besciamella restante e una generosa spolverata di parmigiano grattugiato. Fate gratinare in forno per 10-12 minuti a 200° . Prima di servirli lasciate riposare i vostri cannelloni per 5 minuti.