Caccia al regalo ... più buono

Il Natale dei tifosi

I tifosi di Juventus, Milan e Inter si preparano a un Natale all'insegna del tifo. E il merito è di Balocco che, anche quest'anno, porta sulle tavole di tutti gli appassionati di calcio i panettoni in versione bianconera, rossonera e nerazzurra. Nelle Latte dei campioni – dal design tutto nuovo – c'è il panettone con Gocce di Cioccolato Balocco preparato secondo la ricetta tradizionale e c'è anche in formato mini.

Innovazione e tradizione in un drink per le feste

Dal 1875 Pallini delizia i palati degli amanti dei distillati e di certo non smetterà per questo Natale. Tra le proposte Ginarte, versatile e raffinato, ideale in miscelazione per regalare esclusive proposte di cocktail, oppure l'Amaro Formidabile, liquore naturale per chiudere al meglio i pasti. Immancabile, inoltre, il classico Limoncello per fare un salto nei colori e nei profumi estivi.

A tutta birra, ma con stile

Non solo buone, ma anche belle. Così 32 Via dei Birrai risolve la questione “cosa regalare a Natale?”. L'idea lanciata dal birrificio di Pederobba (Treviso) è regalare birre di qualità con un packaging giocoso. Perciò ha deciso di proporre una linea particolare: Collection 32, cassa in legno di abete e 7 bottiglie da 75 cl; Voyage 32, confezione di cartone a forma di valigia con 5 bottiglie (75 cl) e due calici con logo 32; e Tappaglia navale, la più piccola, con 1 bottiglia da 75 cl e due calici serigrafati.

Il countdown più gustoso

Non è più una novità, il countdown perfetto per il Natale si fa con il calendario dell'avvento, meglio ancora se a tema food. E a proporlo è anche la Famiglia Cerea con le creazioni firmate Da Vittorio. Un prezioso scrigno decorato con immagini invernali che richiamano la tradizione natalizia, come fiocchi di neve, stelle e paesaggi innevati. Tutto da gustare.

La tradizione del Natale

Il Natale si avvicina e le proposte dello chef Daniel Canzian per renderlo ancora più unico sono già pronte. Sono due i panettoni da regalare o gustare per le prossime feste ed entrambi si caratterizzano per la morbidezza dell'impasto e si distinguono per le farciture racchiuse nella loro alveolatura. MI.O si fa notare per la presenza della Pasta di arance arrosto e per la bassa percentuale di zucchero, mentre MassaBon ha un gusto delicato e un aroma fruttato conferito dalle albicocche arrosto.

Un inno al cioccolato e alla storia

Sono 24, proprio come vuole la tradizione, le sorprese nascoste nei cassettini del calendario dell'avvento Gay-Odin nel quale sono contenuti gianduiotti, una piccola Foresta al latte o fondente e altri cioccolatini iconici della casa. Un'idea buona ma anche bella, perché l'elaborazione grafica del calendario segue uno storytelling che celebra il brand e l’opificio di via Vetriera che, dal 1922, è il cuore produttivo dell’azienda.