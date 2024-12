Black passion

Lo scrigno dei desideri Il regalo perfetto per chi ama i look creativi ha un nome: la Make-up Jewel box di Deborah Milano. All’interno accessori, colori e texture tutte diverse da combinare per osare con qualsiasi look: ombretti, gloss e rossetti, un illuminante, una cipria, una terra, matita occhi, labbra e specchio, oltre a un qr code che porta direttamente ai tutoriali di Luca Mannucci. Rimuovendo il contenuto, la box, realizzata in carta FSC diventa un fantastico portagioie.

Occhi di gatto Sguardo intenso e penetrante? Per chi ama lo smokey eye e il potere magnetico di un eyeliner perfetto, Lord & Berry propone la linea Gothic Black, con l’eyeliner Inkglam e la eye pencil Smudgeproof. Effetto a lunga tenuta e colore intenso con finitura lucida “vernice” per l’eyeliner, texture cremosa e setosa di gel waterproof per la matita. Due make-up essential per sfruttare al massimo la creatività. Acquistabili solo su lordandberry.com.

Come botox Questa box Dermolab per la skincare contiene due prodotti antirughe: una crema ricca effetto filler botox-like effect da 50ml, con effetto tensore istantaneo, e un siero booster effetto filler da 10ml, per un’accoppiata infallibile contro i segni del tempo. Applicando quotidianamente siero e crema, la pelle appare levigata e rimpolpata, con le rughe sin da subito meno visibili.

Boss Bottled Una fragranza senza tempo per lui, Boss Bottled di Hugo Boss nella confezione regalo con la combo da 100 e da 30ml. Note di testa di mela e di agrumi vivaci. Nel cuore del profumo, accordi di chiodi di garofano e cannella insieme a garofano e mogano. E, infine, in coda, legno di cedro e sandalo in combinazione con la vaniglia, e poi vetiver e ulivo.

Make-up à la carte Quest’anno il Natale di L’Oréal è all’insegna dell’eleganza e del glamour. Cofanetti lucidissimi per black addicted con numerose combinazioni e prezzi invitanti per la linea Make-up à la carte. Come la Box beauty eyes in cui trovare una pratica pochette nera in vernice con, all’interno, il mascara Nero Panorama, per ciglia più folte e a ventaglio con una sola applicazione, l’eyeliner nero Infaillible Grip Liner 36H Precision Felt e la matita occhi automatica nera Infaillible Grip Liner 36H.

Il set per onde perfette Una custodia elegante e pratica - ma soprattutto termoresistente - per portare sempre con sé il set essenziale che contiene l’iconica Ghd curve® creative curl wand e il pettine a denti larghi detangling comb. La temperatura costante distribuita su tutto il fusto garantisce onde morbide e a lunga tenuta con una posa dai 5 agli 8 secondi. Basta tenerle chiuse per la durata della piega e poi aprirle aiutandosi con il pettine a denti larghi.