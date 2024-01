Biscotti Pan di Zenzero: l'anima del periodo di festa

Per le feste natalizie non possono mancare lucine, ghirlande, film a lieto fine e soprattutto i biscotti di Natale, come i biscotti di Pan di zenzero, una ricetta golosa e facile, perfetta per arricchire i menù delle feste. Amatissimi nel mondo anglosassone, e ormai anche dalle nostre parti, i gingerbread hanno origini nordeuropee. Il loro gusto ricco e speziato ha conquistato proprio tutti! Questi biscottini si realizzano in tante forme diverse: omini, renne, alberelli, calzette o stelline, tutto è concesso purché richiami la magia del Natale. Ma c’è una formina speciale che proprio non può mancare: grazie a lei questo biscotto diventa il gingerbread man…l’omino di pan di zenzero. Un tocco di ghiaccia reale e i vostri biscotti di pan di zenzero prenderanno le fattezze desiderate, diventeranno protagonisti di tante storie golose che rievocano l'atmosfera delle feste natalizie e arricchiranno di gusto la calza della Befana insieme ad altre leccornie tipiche come il carbone dolce. Per realizzare i biscotti di pan di zenzero iniziate dalla frolla speziata: versate nel mixer munito di lame la farina e tutte le spezie: i chiodi di garofano macinati, la cannella in polvere, la noce moscata grattugiata e lo zenzero in polvere. Aggiungete anche 1/4 di cucchiaino di bicarbonato. Unite zucchero semolato con un pizzico di sale e un po’ di miele. Per ultimo versate il burro freddo di frigo tagliato a dadini, frullate il composto ad intermittenza per non scaldare eccessivamente l'impasto fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Versate il composto sul piano di lavoro e formate la classica fontana.