Arezzo città del Natale: mercatini tirolesi in un'atmosfera unica e suggestiva

Fino al 7 gennaio ad Arezzo si respira un’aria natalizia davvero magica ed incantevole. Il centro storico della città è costellato da installazioni luminose, stand che vendono prodotti tipici tirolesi e varie attrazioni come la pista di ghiaccio o la ruota panoramica. Senza dimenticare il mercato delle meraviglie, formato da delle piccole casine di legno dove trovare prodotti tipici della città toscana. E poi il bosco delle meraviglie, allestito con delle splendide luminarie natalizie che lasciano sbalorditi. Poco più su, presso la Fortezza di Arezzo, è stata allestita la Fortezza delle Meraviglie: un piccolo villaggio di Natale all’interno di una fortezza cinquecentesca, che unisce storia e tradizione. Spostandosi in Piazza Grande, la piazza principale di Arezzo, c’è Arezzo Christmas Light, uno spettacolo di luci presente ogni sera, con magnifiche proiezioni direttamente visibili sui principali edifici della piazza. Dal giovedì alla domenica si può invece passeggiare tra gli stand in legno del Villaggio Tirolese: espositori provenienti direttamente dalla Germania, dal Tirolo e dall’Austria, che vendono prodotti tipici natalizi, cibo come brezel e strudel. Dal venerdì alla domenica i più piccoli possono incontrare Babbo Natale presso la Casa di Babbo Natale e divertirsi tra laboratori creativi e letterine. Nel chiostro delle meraviglie si trova l’artigianato locale mentre in Piazza San Francesco è stata allestita la Lego Brick House, un’entusiasmante esposizione di lego, adatta sia a grandi che piccini. Spostandosi nella parte bassa della città di Arezzo, tra Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo, spazio ai mercatini natalizi (aperti tutti i giorni) per fare interessanti acquisti. Per gli appassionati dei presepi è aperta la mostra dei Presepi dal mondo, presso il Palazzo della Provincia. Proseguendo il giro, in piazza Guido Monaco, è possibile trovare un altro mercatino “Arti fatte a mano” con oggetti fatti completamente a mano e unici. Assolutamente imperdibile.