Apparecchiare e selezionare la musica giusta per San Valentino

Per la cena di San Valentino ad avere grande importanza è anche la disposizione della tavola e dell’apparecchiatura. Come prima cosa bisogna dedicarsi al colore della tavola. Essendo la festa dell’amore, è importante sicuramente mettere al centro il colore rosso. Si può ottenere con una tovaglia rossa o con piatti e bicchieri rossi sopra una tavola bianca. L’apparecchiatura deve essere elegante e, soprattutto, seguire le regole del galateo. Le luci, poi, sono protagoniste per quanto riguarda la serata. Il consiglio è quello di creare un ambiente soffuso e caldo con luci basse o, se possibile, con le candele. Ad arricchire tutto l’ambiente può esserci la musica. Se si prende questa decisione è fondamentale non sbagliare la playlist e scegliere le giuste sonorità per creare un’atmosfera il più romantica possibile. Per quanto riguarda i decori infine si possono usare dei palloncini rossi a forma di cuore o anche delle piccole foto formato Polaroid e metterle sulla tavola.