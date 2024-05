Al Museo Egizio di Torino mamme e figli entrano gratis per la Festa della Mamma

Anche quest’anno, per la Festa della Mamma, il Museo Egizio di Torino propone l’ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri figli. Un modo per festeggiare, in questa giornata di domenica 12 maggio, le mamme in uno dei musei più importanti. Il Museo Egizio di Torino è il museo più antico, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo. Nel museo sono presenti più di 40.000 pezzi che coprono il periodo dal paleolitico all'epoca copta. Sono esposte ben ventiquattro mummie umane visibili e diciassette animali. I papiri completi sono settecento, mentre i frammenti ammontano a diciassettemila. Una fucina inestimabile di storia, cultura e tradizioni, insomma. Un appuntamento assolutamente imperdibile, magari da gustarsi proprio nel giorno dedicato alla mamma, per rinsaldare il rapporto con i figli e con tutta la famiglia. Per usufruire della promozione è necessario prenotare il biglietto sul sito ufficiale del Museo Egizio. La promozione non è valida per i gruppi. Il Museo, nella giornata dedicata alla mamma, sarà aperto dalle 9.00 alle 18.30.