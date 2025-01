Ad Arezzo si aspetta la Befana tra mercatini luci incantate e suggestivi presepi in 3D

Aspettando l'arrivo delle Befana, Arezzo, si conferma Città del Natale con tante attrazioni e un ricco calendario di appuntamenti che trasforma in una vera e propria festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Mercatini di Natale, spettacoli di luce, ruota panoramica, pista di pattinaggio su ghiaccio ed eventi per grandi e piccini, vi aspettano nel cuore di una delle città più belle d’Italia. Nell’anno che ha visto le celebrazioni per l’ottavo centenario dalle stimmate di San Francesco e i 450 anni della morte di Giorgio Vasari, la Basilica di San Francesco ha deciso di accogliere un presepe a grandezza naturale di straordinaria bellezza e suggestione. Ispirato alla Natività dipinta da Giotto nella Basilica Superiore di Assisi, è un presepe suggestivo in grado di trasportare indietro nel tempo, facendo rivivere la Notte in cui Gesù è venuto alla luce. Il presepe, che oggi è possibile ammirare all'interno della Basilica di San Francesco, è un omaggio a una straordinaria tradizione artistica e spirituale: le statue, a grandezza naturale, riproducono fedelmente i personaggi dipinti da Giotto, con la stessa grazia e la stessa intensità espressiva: le statue della vergine Maria, San Giuseppe e gli angeli, sembrano prendere vita davanti ai nostri occhi, trasportandoci nella magica atmosfera della Notte di Natale. Sacro e profano convivono in una commistione perfetta ad Arezzo dove, ancora in occasione della festa della Befana, il Prato, la grande area verde che domina la città, si trasforma in un villaggio incantato punteggiato di caratteristiche casette in legno. Al loro interno, un tripudio di delizie per tutti i gusti: dallo street food locale alle creazioni artigianali, dai prodotti tipici ai regali natalizi più originali. Dalle 10 alle 21 sarà ancora possibile passeggiare tra profumi, sapori e colori che non mancheranno di conquistare anche i palati più esigenti. Per chi avesse ancora voglia di fare shopping le caratteristiche casette di legno dei mercatini di Piazza San Jacopo e di Piazza Risorgimento offrono una straordinaria selezione di oggettistica e prodotti enogastronomici del territorio. Il giorno della Befana, dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata non lasciatevi sfuggire l'occasione di ammirare lo spettacolo di Arezzo Christmas Light: mapping spettacolari, creati appositamente per la manifestazione e luminarie tradizionali, collegano ogni via del centro storico, portando la luce del Natale in tutta la città e offrendo una lettura inedita di palazzi storici, vicoli e piazze. Quando scende la sera anche nel Prato di Arezzo, il cuore verde della città, la luce è protagonista: grazie ai pini illuminati si trasforma in un vero e proprio "Bosco delle emozioni". Infine il 6 gennaio non perdete l'occasione di visitare la "Fortezza delle meraviglie": la suggestiva Fortezza Medicea, trasformata in un villaggio incantato di oltre 10.000 metri quadrati, con spettacolari coreografie, giochi di luce e persino un tunnel delle meraviglie.