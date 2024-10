Perché i corsi di formazione hanno un ruolo importante

La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (secondo la legge) è obbligatoria per tutti i lavoratori. Al tempo stesso è anche un diritto dei lavoratori essere informati sui possibili rischi sul lavoro, essere istruiti sull’utilizzo delle attrezzature e conoscere le procedure di prevenzione dell’azienda. Infatti, solo i lavoratori che hanno acquisito un insieme di conoscenze e competenze adeguato possono essere in grado di gestire e risolvere le situazioni di emergenza. Perciò il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, informare e addestrare i propri dipendenti sulla sicurezza; il lavoratore ha l’obbligo di partecipare al corso sicurezza lavoratori indicato dal lavoro di lavoro. Questa formazione però deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico del lavoratore. La formazione, inoltre, protegge i lavoratori da potenziali rischi derivanti dall'espletamento delle loro mansioni. In effetti, in molte attività, gli operai sono esposti a rischi di varia natura derivanti dall'utilizzo di macchinari pesanti, dal contatto di sostanze chimiche tossiche e ambienti di lavoro instabili. Dunque, senza una formazione ad hoc, nessun lavoratore potrebbe essere consapevole dei pericoli presenti nel proprio ambiente di lavoro e delle misure necessarie per mitigare tali rischi. In conclusione, formazione e aggiornamento possono fare la differenza per un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole dei corretti comportamenti da adottare.