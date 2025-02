Mercanteinfiera, passione vintage. Mille stand fra mostre e incontri

Le chiavi, Pinocchio e i 90 anni dalla nascita di Elvis Presley. Sono le tre mostre che aggiungono motivi, se mai ce ne fosse bisogno, per partecipare all’edizione primaverile di Mercanteinfiera, il grande appuntamento di Fiere di Parma dedicato ad antiquariato, modernariato, moda vintage e collezionismo. Quest’anno si terrà dall’8 al 16 marzo 2025 (6 e 7 Marzo sono giornate dedicate agli operatori professionali). E si prevedono grandi numeri. L’edizione autunnale (sono, infatti, due gli appuntamenti con Mercanteinfiera nel corso dell’anno) ha registrato quasi 60.000 ingressi, circa mille espositori e centinaia di oggetti venduti all’estero con oltre 6.000 buyer professionisti. Fra gli stand gli operatori propongono oggetti provenienti dai loro viaggi di ricerca, offrendo una vasta selezione di pezzi preziosi, curiosi o testimonianze del nostro recente passato.

Un ruolo importante lo giocherà il collezionismo vintage tra gioielli, orologi e moda come quella degli anni ‘90, ma anche dei decenni precedenti, fra cardigan oversize, corsetti, volant e maniche voluminose, abiti a fiori, jeans e giubbotti in pelle, protagonisti di un intero padiglione dove è possibile anche modernizzare i look iconici con tessuti tecnici e tagli contemporanei. "Mercanteinfiera - afferma Ilaria Dazzi la Brand Manager - non è solo un luogo dove si acquistano oggetti, ma uno spazio in cui ci si riconnette con il passato, riscoprendo storie e tradizioni che continuano a vivere nel presente. Pensando alla moda gli stand dei nostri espositori offrono ai giovani la possibilità di indossare letteralmente il passato e reinterpretarlo secondo il loro gusto". Acquisti che si potranno compiere in sicurezza, affiancati da un’esperta di moda vintage presente nelle giornate di fiera sia dallo Sportello Vintage che dall’Esperto risponde, che mettono a disposizione esperti, consultabili gratuitamente su appuntamento.

In occasione della prossima edizione di Mercanteinfiera, si potranno visitare anche quattro mostre collaterali: ‘Apre e chiude’ La chiave attraverso i secoli (Pad 4) curata da Piero Degliesposti promossa e patrocinata dal Comune e dalla Proloco di Castel San Pietro Terme, che sara’ possibile scoprire anche attraverso un calendario di visite guidate. ‘Pinocchio: un viaggio illustrato’, curata da Luca Cena, celebra i 140 anni del famoso burattino attraverso una selezione di 12 illustratori che hanno segnato momenti fondamentali nella storia editoriale del capolavoro di Collodi. A 90 anni dalla nascita, la terza mostra collaterale in programma è ‘The King: 90 anni dal mito di Elvis’ (Pad 4), dedicata al re del rock n’roll e curata da Gabriele Olivieri.

Tra le mostre da non perdere, in collaborazione con Automotoretrò (8 - 9 marzo), ‘Donne e Motori: gioie e basta’, che offre l’occasione per esplorare il ruolo femminile, in concomitanza con l’8 marzo, in un settore tradizionalmente maschile, quello dei motori: esposte le fotografie di Elisabetta Cozzi, figura di riferimento nel mondo dell’automobilismo storico.

I visitatori potranno infine ammirare gli animali fantastici e surreali di Lorenzo Dondi, meglio noto come il ‘Domatore di rane’, un soprannome che evoca le sue radici, nella bassa parmense, ma anche il suo legame con il suo mentore, Giovannino Guareschi.