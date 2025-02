Piacenza Expo, ritorno al futuro. Vetrina per le nuove tecnologie: "Da sempre al fianco delle Pmi"

Sergio Copelli, coordinatore generale di Piacenza Expo, qual è il bilancio dell’ultimo anno?

"Il 2024 è stato un anno di nuovi eventi ("Due Tempi Bei Tempi", "Moto Expo Piacenza" e "Aquawatt", una mostra convegno sull’energia idroelettrica) e di conferme nel calendario fieristico di Piacenza Expo – spiega –. Da sempre la nostra società si caratterizza per la genesi di eventi sperimentali. Un laboratorio di format espositivi innovativi, che grazie alle contenute dimensioni del nostro quartiere fieristico, alla felice ubicazione geografica e al lavoro di uno staff esperto, qui possono trovare terreno fertile. Il 2024 ci ha definitivamente portato fuori dagli effetti post pandemia, che hanno pesato in modo evidente su tutto il sistema fieristico".

Quali sono gli obiettivi per il 2025?

"Il 2025 si presenta con alcune novità importanti nel calendario fieristico, in attesa dell’evento principale previsto nel 2026, che è Geofluid, la mostra internazionale delle tecnologie e delle attrezzature per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei, un punto di riferimento europeo per il drilling&foundations. Avremo dei debutti assoluti, di carattere nazionale, come Metal Materia, il salone della metallurgia e della metalmeccanica per le Pmi, e poi Tecnovitis, il salone sull’innovazione digitale in viticoltura".

Quali sono gli eventi di rilievo che ospiterà Piacenza Expo?

"Dopo le positive conferme di Pantheon, kermesse di numismatica e filatelia, e della già citata Due Tempi Bei Tempi, Piacenza Expo presenterà dal 7 al 9 marzo l’edizione internazionale di Apimell, fiera di apicoltura, supportata dagli eventi in contemporanea Buon Vivere e Seminat. L’autunno si presenta inoltre con un interessante palinsesto di fiere a gestione diretta: Metal Materia, Aquawatt già con una dimensione continentale alla seconda edizione, Forestalia-salone biennale agroforestale che sta crescendo in modo significativo, Tecnovitis e Fiera dei Vini, affermata kermesse delle migliori produzioni nazionali. Per le fiere ospitate, su tutte spiccano Gis, Giornate italiane del sollevamento, un evento internazionale che segna il sold out; Hydrogen Expo con la novità di un evento in contemporanea anche sul nucleare; Armi&Bagagli, tradizionale appuntamento europeo di rievocazione storica, e Dairy Expo Tech, una innovativa mostra convegno sulla filiera lattiero-casearia".

Fiere e non solo. Che cosa c’è in programma?

"L’attività della nostra società è un asset importante per il territorio. La compagine sociale vede la partecipazione di tutte le associazioni rappresentative del tessuto economico-produttivo. Un contesto fatto principalmente da piccole e medie imprese, realtà produttive a cui la nostra società dedica non soltanto degli eventi fieristici di alto livello specialistico, ma anche momenti formativi e informativi. Piacenza Expo significa anche marketing territoriale a supporto e integrazione di quanto già messo in atto dalle realtà istituzionali. La struttura espositiva si presta poi per ospitare anche altre iniziative: a marzo, ad esempio, accoglieremo i Campionati italiani di Scherma A2".

Qual è l’andamento generale del settore?

"Si tratta di un settore in forte transizione per quanto riguarda le modalità espositive e che risente, come è naturale che sia, dell’instabilità o meno di mercati ed economie. In una congiuntura complessa come quella attuale, la fiera rappresenta comunque lo strumento immediato per rapportarsi con il mercato, creare nuove relazioni e gestire informazioni e dati. Le fiere rimangono il migliore strumento promozionale per Pmi, come confermato dal rapporto Prometeia per conto di Aefi, la nostra associazione di riferimento".