Una porta verso il mondo e tante possibilità

Il Campus offre 8 Lauree, 13 Lauree Magistrali e una Laurea Magistrale a ciclo unico in diversi ambiti. Per ‘Economia e Management’, la Laurea in Economia e Commercio, la Laurea internazionale in Management and Economics, tre Lauree Magistrali e due Magistrali internazionali, di cui una in collaborazione con il Campus di Cesena, la Laurea Magistrale in Digital Transformation Management. Per ‘Ingegneria e Architettura’, il campus offre la Laurea in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Meccanica, due Magistrali internazionali e la laurea magistrale in Ingegneria Nautica di nuova attivazione. Per ‘Lingue e Letterature’, Laurea in Lingue e Tecnologie per la Comunicazione Interculturale e due Magistrali di cui una internazionale. ‘Scienze Politiche’: Lauree in Scienze Internazionali e Diplomatiche e quella in inglese in International Studies e quattro Lauree Magistrali internazionali. Per ‘Sociologia’, la Laurea in Sociologia e la Magistrale in Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza. Infine, la Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Tre i dottorati di Ricerca: Traduzione, Interpretazione e Interculturalità; Scienze e Tecnologie Aerospaziali; Sociologia e Ricerca Sociale. Quattro i Master Universitari.