Autumnia compie 25 anni, tra novità e tradizione

Sfide ai fornelli (quest’anno anche insieme a chef Simone Cipriani), momenti di approfondimento e conferenze, una fattoria degli animali in pieno centro, laboratori per bambini (anche in biblioteca) ed esperienze (virtuali) da fattore, assaggi e acquisti di prodotti enogastronomici del territorio (ma non solo), street food, street band, artisti di strada, visite mediche gratuite (quest’anno anche le mammografie a cura dell’ISPRO, su prenotazione dal 4/11 via whatsapp al 3426530597), l’inaugurazione con lo Spettacolo degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri fiorentini e, tra le novità, anche attività sportive ed e-sports da testare nella neonata “Area sport e fitness”. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età nella prossima edizione di Autumnia che, quest’anno, compie 25 anni. E lo fa in grande stile, con un claim (Cambia sguardo, coltiva il futuro) che punta sulla tradizione ma senza rinunciare all’innovazione. Lo dimostra il programma della manifestazione, che si terrà nel centro storico di Figline (Valdarno fiorentino) dall’8 al 10 novembre. Tante anche le iniziative culturali con visite e spettacoli al Teatro Garibaldi, laboratori alla Biblioteca Ficino e la mostra “Ambiente Clima Futuro” a cura di Fiaf, Circolo Fotografico Arno e Comune nelle sale espositive di Palazzo Pretorio. Tante anche le novità di questa edizione, ma quattro le più evidenti: - il videomapping “Autumnia e i riflessi del cambiamento”, lo spettacolo che dopo il tramonto, ogni 30 minuti, accenderà le mura storiche intorno all’Arena del Teatro Garibaldi; - il padiglione vini in piazza San Francesco, a cura di Vini Migranti e Fieramente, dove sarà possibile degustare quelli del territorio; - il vicolo Torsellini, che in occasione di Autumnia si tingerà di viola (grazie ad un’installazione di Pansè) e diventerà “vicolo della gentilezza”, dove i visitatori saranno invitati a riflettere sul tema e riceveranno, un omaggio floreale; - la nuovissima “Area sport e fitness” dove, in collaborazione con varie realtà (Decathlon, Arcieri del Borro, Uisp, Golf Le Miniere, Lega Nazionale Dilettanti) sarà possibile provare golf, arco e frecce, pallavolo, calcio, rugby, basket, Subbuteo e calcio balilla, scoprire le nuove frontiere del fitness (basate sull’EMS training, che concentrano i risultati di 3 ore di fitness tradizionale in soli 20 minuti di attività) e quelle dell’e-sports (e, in particolare, calcio). Per il programma completo consulta i canali social di Autumnia e il sito www.autumnia.it