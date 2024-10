Sull'Isola di Capraia torna la Sagra del Totano

La sua posizione strategica tra il Mar Ligure e l’Alto Tirreno ne ha fatta un luogo d’incontro dei sapori tradizionali delle “Terre di Mare”. Emblematica la zuppa di pesce che è un po’ il Cacciucco livornese, un po’ l’Aziminu corso, la Sa Cassola sarda, o il Ciuppin ligure. Ma i piatti a base di pesce sono molti dagli Spaghetti con la Margherita (Granseola) al Dentice al forno all’isolana, dal Totano con le patate agli Zerri sott’aceto, agli esclusivi Carpacci di pesce freschissimo. Piatti che sono il pezzo forte dei ristoranti isolani dove, dalle terrazze sul Porto ai giardini sotto il Castello, il mare si annusa e si assaggia. Ma le Terre di Mare esprimono anche gli aromi e i sapori della terra lavica, della macchia mediterranea, di una cultura dalla forte identità legata all’isolamento e un sapere antico nel creare “mangiari con quello che c’è”. Nascono così ricette semplici che sono anche strategie antiche di conservazione come le marmellate di frutta e di bacche selvatiche, il pesce sottosale e sott’olio, le erbe secche per aromatizzare le pietanze. Capraia ha anche un antico passato di produzione vitivinicola ne sono testimonianza gli antichi terrazzamenti ancora visibili in tutta l’isola e i bellissimi palmenti - vasche in pietra per la pigiatura dell’uva - ai piedi della Fortezza. Intorno al 2000, un complesso lavoro di restauro ambientale nella zona della Piana, ha riportato questi luoghi al loro originario splendore, restituendoci un territorio “antico” di straordinaria bellezza. Da vitigni di aleatico viene prodotto il Cristino, un vino rosso passito “da meditazione” e il Rosa della Piana, un rosato da uva fresca Aleatico. Dal vitigno di vermentino il Palmazio, un bianco fresco ottimo come aperitivo e da abbinare ai piatti isolani a base di pesce. La Sagra del Totano è un appuntamento imperdibile e dal 2000 offre agli appassionati e affezionati, l’occasione di assaggiare i gustosi Totani (così i capraiesi chiamano i calamari). L’appuntamento consiste di due eventi principali: la Gara di Pesca al Totano che prevede varie categorie di partecipanti – a terra e a mare - per barche a vela e a motore. La partenza delle quasi 100 barche è un evento spettacolare. Altrettanto divertente e la pesatura dei totani pescati che viene effettuata al termine della gara sulla banchina del Porto. La Sagra organizzata dalla Pro Loco insieme a tutti i ristoranti isolani è l’apoteosi della degustazione del totano: lungo la banchina del porto si snodano il totano fritto, il riso con il totano, il cous-cous di totano, totano con le erbette, totano con le patate, lasagna di totano, crostoni di totano all’arrabbiata, arancini di totano, e ogni anno, ci sono variazioni al tema, fermo restando il totano. Quest’anno la Sagra inizierà oggi, 25 ottobre, e si protarrà fino al 3 novembre.