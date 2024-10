Halloween a Villa Reale. Torna la caccia al tesoro

Torna per la quinta edizione uno degli eventi più amati dai bambini: la caccia al tesoro di Halloween nel parco di Villa Reale di Marlia, frazione di Capannori (provincia di Lucca). Per due weekend consecutivi, sabato 26 e domenica 27 ottobre, e sabato 2 e domenica 3 novembre, fantasmi, vampiri, streghe e maghi invaderanno il parco in cerca di indizi, con l’unico obiettivo di trovare il tesoro che svelerà l’ambito premio finale. La manifestazione si preannuncia ricca di sorprese, con un’aggiunta speciale per i più coraggiosi: l’apertura del tunnel sotterraneo della Palazzina dell’Orologio, un passaggio segreto che viene reso accessibile al pubblico solo durante l’evento. La visita al tunnel offrirà un tocco di mistero in più, arricchendo l’atmosfera spettrale che aleggerà sul parco. Per quanto riguarda i biglietti, l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 3 anni, ma senza il premio finale a meno che non si opti per il biglietto da 8 euro che include il premio a tema. Per i partecipanti dai 4 ai 9 anni, il costo è di 8 euro e comprende l’accesso alla caccia al tesoro e ai musei, mentre per la fascia dai 10 ai 17 anni il prezzo sale a 17 euro, includendo anch'esso la caccia al tesoro e l’ingresso ai musei. Gli adulti dai 18 ai 64 anni potranno scegliere tra un biglietto da 12 euro per l’accesso al parco o 18 euro per parco e musei, mentre gli over 65 godranno di tariffe agevolate rispettivamente a 9 e 15 euro. Villa Reale è un luogo spettacolare immerso in un parco secolare. Questo straordinario complesso, che ospita la sfarzosa dimora ottocentesca di Elisa Bonaparte, è stato recentemente restituito alla sua bellezza originaria grazie a un progetto di restauro ambizioso e innovativo. La Villa, un tempo dimenticata e trascurata, è stata riaperta al pubblico nel marzo del 2020, dando nuova vita a un luogo che incarna la raffinatezza e il fascino di un’epoca passata. La sua posizione, protetta da un muro perimetrale che la rende quasi invisibile ai turisti, la trasforma in una vera e propria gemma nascosta, lontana dai percorsi più battuti. Questo straordinario esempio di architettura e paesaggio include non solo la villa principale, ma anche tre edifici storici, due eleganti strutture neoclassiche all'ingresso e un parco di ben 16 ettari, dove si possono scoprire due cappelle, una limonaia e diversi edifici destinati a stalle, segherie e servizi. Ogni angolo racconta storie di un passato splendente, dove l’arte e la storia si incontrano ancora oggi.