A novembre San Miniato si trasforma nella capitale del tartufo bianco

Gli ultimi tre fine settimana di novembre, a San Miniato, sono dedicati all'appuntamento con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco, un evento che riunisce buongustai, professionisti e assaggiatori curiosi che potranno divertirsi all'aria aperta e gustare menù a base di tartufo. Da 50 anni, il borgo della provincia di Pisa ospita un vero e proprio "festival" gastronomico dedicato al tartufo bianco, il "re" delle colline sanminiatesi, proponendo un mix di sapori, odori e colori. La piccola e affascinante cittadina di San Miniato diventa un "Laboratorio del gusto" open-air con bancarelle sparse per le piazze. La Mostra Nazionale del Tartufo Bianco a San Miniato è l'occasione migliore per assaggiare ricette tradizionali realizzate con il prezioso tartufo bianco, acquistare prodotti tipici toscani e partecipare ad eventi speciali come la caccia al tartufo. La città di San Miniato è allo stesso tempo bella e generosa. Le sue colline sono un ambiente perfetto per la crescita del Tuber Magnatum Pico. Il più grande tartufo bianco del mondo, di 2.520 kg, che si trova nel Guinness dei primati, è stato trovato a San Miniato il 26 ottobre 1954 da Arturo Gallerini, un cacciatore di tartufi da Balconevisi (vicino a San Miniato). Oggi a San Miniato c'è un monumento in ferro battuto dedicato ad Arturo e al suo cane Parigi. La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco ha una lunga storia che parte da oltre un secolo di commercio del tartufo. A novembre, le piazze della città ospitano spazi dove assaggiare e acquistare i migliori prodotti con il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. La città si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove Chef di fama uniscono prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze tendenze culinarie. Fanno da corona alla Piazza del Duomo con il re della tavola, il Tartufo, un ventaglio di possibilità fra gli angoli e le piazze storiche dove dove i sapori tipici del territorio sono presentati insieme ad altre specialità del Gusto italiane. Insieme al tartufo bianco si possono trovare anche le migliori eccellenze dell'agroalimentare italiano, come prodotti norcini, caseifici, biologici e vitivinicoli. La Mostra Mercato è un festival dei sapori dove buongustai e visitatori si ritrovano per gustare tutte le eccellenze dell'enogastronomia.