Alla Certosa di Pontignano il De LINEA Art Festival

Dal 24 al 27 ottobre, la Certosa di Pontignano, nel comune di Castelnuovo Berardenga (provincia di Siena), ospita la prima edizione di De LINEA – Art Festival, organizzato da SoGes Group Spa, PMI che si posiziona tra le principali realtà italiane attive nell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio e che gestisce la Certosa stessa, in collaborazione con Lo Stanzone delle Apparizioni, sotto la guida artistica di Riccardo Guasco e Matteo Marsan. L’evento è dedicato all'arte dell’illustrazione e della grafica Il festival nasce dall'intento di "delineare" la contemporaneità, unendo creatività e manualità tipiche di una residenza d'artista con la dimensione interattiva di un festival. Durante i primi due giorni, gli artisti si dedicheranno alla creazione di opere a tema libero, mentre il pubblico potrà accedere solo negli ultimi due giorni. Sabato 26 e domenica 27 ottobre, le opere realizzate sono esposte in una mostra collettiva, permettendo ai visitatori di interagire con gli artisti e partecipare a dialoghi aperti, tra cui l'incontro “Parola d’artista”. L’evento includerà anche performance musicali e teatrali, laboratori creativi per famiglie e una mostra monografica di Riccardo Guasco. I dieci artisti ospiti sono: Marina Marcolin, Luca Font, Alberto Pagliaro, Francesco Chiacchio, Grazia La Padula, Gio Quasirosso, Silvia Franchini, Marta Signori, Francesco Poiana e Giacomo Agnello Modica. Il festival è organizzato dall'associazione culturale Lo Stanzone delle Apparizioni con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e della Regione Toscana.