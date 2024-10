Con SloWays il Cammino di Oropa è un’esperienza davvero unica

Sulle Alpi Biellesi si snoda uno degli itinerari più affascinanti e meno conosciuti d’Italia: il Cammino di Oropa. Questo percorso, che si estende per circa 64 chilometri nel cuore del Piemonte, è una delle proposte più amate del tour operator SloWays, specializzato in viaggi a piedi autoguidati lungo i grandi cammini italiani ed europei. Il viaggio, che richiede quattro giorni di cammino, inizia nella pianura agricola biellese e si conclude al Santuario di Oropa, uno dei più importanti luoghi di culto mariano al mondo. Situato a un'ora di macchina da Milano, il territorio Biellese rappresenta un'oasi di pace immersa in una natura incontaminata, con panorami che spaziano dai boschi secolari agli altopiani verdi, dai borghi fortificati ai santuari incastonati tra le montagne. Il percorso è suddiviso in quattro tappe, ciascuna delle quali offre un'esperienza unica. Si passa attraverso foreste rigogliose, prati sconfinati e antichi borghi ricchi di storia, fino ad arrivare al traguardo spirituale di Oropa. Qui, la cupola del Santuario domina il paesaggio. Attorno a questo suggestivo luogo sacro, funivie panoramiche e pareti di roccia adornate da ex voto dedicati alla Madonna Nera accompagnano i viaggiatori nell'ultimo tratto di questa esperienza straordinaria. Il Cammino di Oropa è accessibile anche ai camminatori meno esperti, con tappe giornaliere che variano dai 14 ai 16 chilometri, rendendolo una scelta ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo dei viaggi a piedi senza affrontare percorsi troppo impegnativi. Anche gli escursionisti più navigati troveranno in questo itinerario nuove sfide e scorci mozzafiato, grazie alla varietà di paesaggi e alla ricchezza storica e culturale che si incontrano lungo il cammino. Per chi desidera una pausa dalla frenesia quotidiana, il Cammino di Oropa rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella natura, scoprire antiche tradizioni e vivere un'esperienza spirituale decisamente indimenticabile.