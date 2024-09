Teatro Consorziale di Budrio. Dopo i lavori di restauro la stagione parte con il botto

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di restauro e riqualificazione del Teatro Consorziale di Budrio, partiti lo scorso giugno. La riqualificazione, del valore totale di 520mila euro, di cui 383.250 ottenuti grazie a un bando regionale, riguarda interventi fondamentali come il restauro della volta – rimasta esclusa dalla ristrutturazione di quattro anni fa e fondamentale per la sicurezza – oltre a un restyling di palco, luci, arredi e camerini, per rendere il teatro più accogliente.

La nuova stagione inaugura il 6 dicembre con La Strana Coppia, commedia brillante scritta da Neil Simon, con protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Il 30 e 31 dicembre in scena Vito con L’altezza delle lasagne. L’8 gennaio seguirà la commedia L’anatra all’arancia, interpretata da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Il 22 gennaio sarà la volta di Lunetta Savino protagonista de La Madre, un’opera che esplora il tema dell’amore materno. Il 27 gennaio Nancy Brilli affronterà il coinvolgente testo di Gianni Clementi, L’Ebreo, mentre il 1 febbraio Paolo Rossi presenterà la sua Operaccia Satirica. Il 18 febbraio in scena Ambra Angiolini con Oliva Denaro, ispirato alla reale vicenda di Franca Viola, in una drammatica storia di emancipazione e convenzioni sociali, e il 14 marzo Natalino Balasso chiuderà la stagione in abbonamento con Balasso fa Ruzante.

I quattro spettacoli fuori abbonamento sono Wow, il nuovo spettacolo del mentalista Francesco Tesei, in programma l’8 febbraio; il 9 marzo il musical Alice nel Paese delle Meraviglie, della Compagnia delle Formiche; il 4 aprile Paolo Cevoli con Figli di Troia, un nuovo monologo ironico sul mitico viaggio di Enea. Infine, il 29 aprile, Giovanni Scifoni salirà sul palco con Fra’, uno spettacolo in cui reinterpreta la vita di San Francesco, mettendone in luce il genio creativo e visionario.