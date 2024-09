Su il sipario con ’Opening’. Una vetrina sulla creatività italiana

Due settimane di programmazione, otto spettacoli, due debutti nazionali e due prime assolute, firmati da alcuni dei registi, autori e performer tra i più apprezzati da pubblico e critica: è Opening – showcase Italia, una vetrina sulla creatività italiana con cui Ert inaugura, dal 15 al 27 ottobre, le stagioni del Teatro Arena del Sole di Bologna, Teatro Storchi e Teatro delle Passioni di Modena e Teatro Alessandro Bonci di Cesena. Protagonisti della rassegna sono: Pippo Delbono, Alessandro Serra, Daria Deflorian, Michela Lucenti e Balletto Civile, Emma Dante, Roberta Lidia De Stefano, Marco Lorenzi.

Pippo Delbono, artista unico nel suo modo di stare in scena, debutta in Italia al Teatro Storchi di Modena (dal 17 al 20 ottobre) con il suo nuovo lavoro Il risveglio; una drammaturgia di testi originali, accompagnata da una partitura musicale, che parte dalle intime riflessioni dell’artista sull’epoca che stiamo vivendo.

Il regista visionario Alessandro Serra porta in scena in prima italiana al Teatro Arena del Sole di Bologna il nuovo spettacolo Tragùdia – il canto di Edipo, una rilettura del personaggio della tragedia classica in grecanico. Sempre a Bologna (25-27 ottobre) l’attrice e regista Daria Deflorian debutta in prima assoluta con La vegetariana un testo provocatorio, sensuale, ricco di immagini potenti e interrogativi inquietanti, tratto dal libro della scrittrice Han Kang.

Non manca la danza contemporanea con la prima assoluta di Eclissi di Michela Lucenti e il suo Balletto Civile (Arena del Sole, 15-20 ottobre): un racconto dedicato al tema dell’adolescenza sulla musica elettro-noise eseguita dal vivo. L’appuntamento al Teatro Bonci di Cesena (24-27 ottobre) è con la stimata regista siciliana Emma Dante, tra le personalità teatrali italiane più acclamate da pubblico e critica, e il suo Re Chicchinella, tratto dall’opera barocca di Giambattista Basile Lo cunto de li cunti.

Tra i ritorni anche quello dell’attrice e performer Roberta Lidia De Stefano al Teatro Arena del Sole di Bologna (dal 24 al 27 ottobre) con Kassandra; e il regista Marco Lorenzi, già apprezzato a Bologna con lo spettacolo Affabulazione, al Teatro Storchi di Modena (dal 25 al 27 ottobre) con Come gli uccelli.