Prosa, attualità e ironia. Ecco il Celebrazioni: "Spazio all’inclusività"

Il Teatro Celebrazioni "ti porta dove vuoi tu". Anche quest’anno una proposta artistica strutturata ed eterogenea: oltre 60 titoli che toccano i linguaggi della prosa, della danza, della musica e della comicità, che guardano inoltre all’attualità e dialogano con diverse generazioni.

"La stagione 2024-2025 racconterà ancora una volta l’inclusività del Celebrazioni come punto di incontro di esperienze artistiche e completerà l’offerta che abbraccia diversi generi", afferma Filippo Vernassa, direttore artistico del Teatro.

Sono 14 gli spettacoli di prosa che raccontano tematiche che vanno dalla cultura del presente ai giochi di potere, ai conflitti amorosi e sino alle memorie di grandi personaggi del passato: tra gli altri ecco Ma per fortuna che c’era il Gaber, l’omaggio di Gioele Dix al cantautore (15 e 16 novembre); il piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo Delirio a due con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (22 e 23 novembre); la commedia Il padre della sposa con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi (6 e 7 dicembre). Cinque invece gli spettacoli di danza che vedono protagoniste compagnie italiane e internazionali: si inaugura con Balance of Power proposto d Parsons Dance (7 novembre).

Per il comparto musica: il 18 novembre la cantautrice Malika Ayane, con un gioco di contrasti presenterà il suo nuovo singolo Sottosopra. E ancora, tra gli altri, il 19 dicembre è la volta dell’imperdibile gospel internazionale, che vede esibirsi Eric Waddell e il suo gruppo The Abundant Life Gospel Singers in coreografie e virtuosismi vocali e strumentali.

Quattro i musical in programma, tra cui tre family show: per la prima volta a Bologna va in scena la compagnia Un Teatro da Favola con lo spettacolo Una famiglia di incanto, ispirato all’omonimo film Disney Pixar Encanto (10 novembre). Il 5 e 6 gennaio, poi, è la volta della produzione Shrek - Il Musical TYA, basata sull’omonimo lungometraggio DreamWorks Animation del 2001. Torna al Celebrazioni Grease, firmato dalla Compagnia della Rancia (dal 14 al 16 febbraio). E ancora uno spettacolo per i più piccoli: Grisù. Un drago senza paura (16 marzo).

Per lo spazio Riflessi. La realtà che si racconta, diversi protagonisti portano sul palcoscenico la loro storia o una riflessione sull’attualità, come nel caso di Rocco Siffredi, che per la prima volta a teatro presenta Rocco (20 novembre), o Stefano Fresi, interprete il 14 dicembre di Dioggene, spettacolo che indaga l’animo umano. Rientra in questa sfera anche la rassegna di divulgazione, con la criminologa Roberta Bruzzone che propone Favole da incubo. Viaggio nella manipolazione affettiva mortale (18 ottobre) e Delitti allo specchio (18 maggio). E ancora le lezioni-spettacolo dei due psicanalisti Massimo Recalcati (19 febbraio) e Umberto Galimberti (22 gennaio). Per la sezione Comedy, accanto a Giuseppe Giacobazzi, che apre la stagione insieme con Andrea Vasumi in Osteria Giacobazzi – ed è protagonista anche del Capodanno –, in scena tra gli altri Paolo Ruffini con Il Babysitter, Maurizio Lastrico con Sul Lastrico (7 marzo) e Max Giusti con Bollicine (19 marzo). Per tutte le info e il resto della programmazione: www.teatrocelebrazioni.it.