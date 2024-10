Acqualagna, torna l'attesa Fiera del Tartufo Bianco

Acqualagna si prepara ad accogliere la 59esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, un evento che ogni anno attira appassionati e professionisti da tutto il mondo. Dopo gli appuntamenti del 26 e 27 ottobre, l'1, 2, 3, 9 e 10 novembre la città marchigiana si trasformerà di nuovo in un palcoscenico di eccellenze gastronomiche e culturali, con ovviamente il tartufo bianco, il pregiato Tuber Magnatum Pico, al centro della scena. La Fiera di Acqualagna è uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale per il settore del tartufo e unisce la tradizione secolare della raccolta e commercializzazione del prezioso fungo ipogeo con innovazioni che spaziano dall'arte culinaria agli eventi di intrattenimento. Durante la manifestazione, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza multisensoriale che esalta il tartufo sotto ogni aspetto: mercati, cooking show con chef stellati, laboratori per adulti e bambini, percorsi olfattivi e degustazioni. Non mancheranno anche spettacoli e sfide culinarie tra vip, che renderanno la kermesse un evento trasversale capace di unire amanti della cucina, famiglie e curiosi. Acqualagna è riconosciuta come la vera “capitale italiana del tartufo”: basti pensare che questo piccolo comune di circa 5000 abitanti produce ben due terzi del tartufo nazionale, esportando il suo oro bianco in tutto il mondo. Un primato che si fonda su un territorio ricco e variegato, dove vengono coltivate circa 250 tartufaie, e su una tradizione secolare che vede la sua massima espressione proprio nella Fiera. La raccolta del tartufo inizia dall'ultima domenica di settembre e prosegue fino a dicembre, ma Acqualagna non si limita al solo tartufo bianco: nel corso dell’anno vengono infatti raccolte altre varietà, come il tartufo nero pregiato, il tartufo bianchetto e il tartufo nero estivo. Tra le novità di quest'anno spiccano le iniziative legate al “Club Amici di Acqualagna Capitale del Tartufo”, un'iscrizione gratuita che permette di ricevere aggiornamenti sulle quotazioni del mercato del tartufo, consultabili anche online tramite l'unica Borsa del Tartufo d’Italia, e di accedere a consigli e ricette per esaltare il sapore unico di questo prezioso tubero. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, dunque, non è solo un’occasione per assaporare uno degli alimenti più pregiati della cucina italiana, ma anche un'opportunità per scoprire un’economia locale che ha saputo costruire intorno al tartufo un vero e proprio distretto di eccellenza.