Milk skin, il rituale di bellezza che fa impazzire le star del K-Pop

Tra i nuovi trend della skincare coreana c’è la cosiddetta milk skin, pelle di latte. La tendenza ha conquistato le fan della K-beauty per prendersi cura della propria pelle, inclusa la famosa cantante taiwanese e icona del K-pop, Yeh Shuhua, e, in generale, è particolarmente amata dalla Gen Z.

In Corea del Sud, la milk skin è diventata un fenomeno di successo, grazie alla sua accessibilità e al fascino esercitato su ragazze di ogni età. La skincare coreana, da sempre sinonimo di innovazione e rituali precisi e definiti, si evolve continuamente: la milk skin, essenziale e multitasking, ne rappresenta l’ultima evoluzione, perfetta per le vite frenetiche delle giovani asiatiche, ma anche per le coetanee occidentali che vogliono imitarle.

Idratazione e protezione solare

Proprio Shuhua ha condiviso sui social la sua versione personale di milk skin, riducendo i tradizionali undici passaggi della beauty routine coreana a soli tre step, fondamentali, ma efficaci, per poter avere un incarnato sano e luminoso. Il primo consiste nel proteggere la barriera cutanea. Per combattere l’inquinamento atmosferico, molto presente in Corea, Shuhua punta su prodotti a base oleosa che mantengono l’idratazione, prevengono la secchezza e donano un piacevole effetto rugiada. Innanzitutto si dovrebbe usare un detergente a base oleosa, perfetto per detergere la pelle in profondità e rinforzarne le difese naturali. Si passa poi a una crema idratante arricchita con filtro solare, indispensabile per proteggere il viso dai raggi UV. Per Shuhua, inoltre, è essenziale evitare l’esposizione al sole, completando il tutto con un cappello, che chiama “l’armatura della pelle”.

Trucco leggero e dieta specifica

Anche il make-up gioca un ruolo chiave: la BB cream, preferibilmente made in Corea, rappresenta la base ideale per realizzare la milk skin, da completare con l’uso strategico di illuminante e blush. Questa tendenza si sposa perfettamente con altri trend attuali, come il no-make-up look e il glass make-up, reso popolare dall’influencer e imprenditrice Hailey Bieber. È uno stile che punta su una pelle luminosa, anche attraverso piccoli tocchi di illuminante trasparente e blush liquido, che rendono il viso sano e riposato. L’ultimo step della routine di Shuhua è concedere alla pelle momenti di pausa dal make-up. “Immaginate che la pelle sia un supereroe: ha bisogno di ricaricarsi per proteggervi al meglio” ha dichiarato la star del K-pop. La musicista ha dichiarato anche di seguire una dieta con poche calorie e molte fibre: mangiando molta frutta e verdura, si assume una buona dose di vitamina C che aumenta la luminosità della sua pelle e stimola la produzione di collagene. La cantante coreana, inoltre, è una grande fan e consumatrice dello yogurt, ricco di ricco di proteine, calcio e probiotici che mantengono sano l'intestino.