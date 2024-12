Il ‘massaggiatore’ per le ginocchia: l’ultimo trend di TikTok

Secondo un’analisi della piattaforma Spate che analizza le tendenze di consumo emergenti, tra i principali trend di bellezza e benessere che stanno conquistando TikTok c’è il massaggiatore per le ginocchia, un dispositivo innovativo elettrico – wireless e a Led nelle ultime versioni – progettato per alleviare i dolori articolari, eventuali rigidità o gonfiori in questa zona del corpo. La sua efficacia viene sottolineata in moltissimi video che hanno registrato oltre 3 milioni di visualizzazioni settimanali, consolidandone il successo commerciale. Il massaggio – manuale o effettuato tramite un apparecchio – può essere un valido alleato, ma non dovrebbe mai sostituire una valutazione medica approfondita.

Benefici

Molti trattamenti tradizionali a cui si sottopongono coloro che hanno un problema alle ginocchia comportano effetti collaterali o vantaggi limitati, spingendo molte persone a cercare alternative come il massaggio. Diversi studi come quello di Qiling Wu, Jie Zhao e Weili Guo pubblicato nel 2021 sul giornale specializzato ‘Complementary Therapies in Clinical Practice’ hanno evidenziato che massaggiare un’articolazione dolente o artritica può apportare numerosi benefici: aumenta l’afflusso di sangue all’articolazione, migliora la circolazione locale, riduce il gonfiore, stimola il rinnovamento del liquido articolare, allevia dolore e rigidità. Il massaggio, inoltre, può migliorare il tono muscolare e aumentare la flessibilità dei muscoli che forniscono supporto e stabilità al ginocchio. Questi benefici fisici si traducono spesso in un impatto positivo sulla qualità della vita, soprattutto per chi soffre di osteoartrosi. I risultati sono particolarmente evidenti nel breve termine, durante i picchi di dolore acuto. Sebbene non debba sostituire trattamenti come la fisioterapia, la perdita di peso o i farmaci, può essere un complemento utile senza rischi significativi.

Consigli e avvertenze

Se si desidera provare un dispositivo che pratichi il massaggio alle ginocchia per alleviare il dolore, è essenziale farlo in modo sicuro. Prima di cominciare bisogna consultare il proprio medico, per assicurarsi che la procedura sia effettivamente indicata per la propria situazione di partenza. Alcuni tipi di massaggio possono essere controindicati in presenza di infiammazione articolare o altre condizioni. Occorre evitare il massaggio in caso di ipertensione preesistente, osteoporosi, vene varicose.

Automassaggio

In alternativa a un apparecchio elettronico o con funzionamento a Led, alcuni potrebbero voler provare l’automassaggio manuale. L’American Massage Therapy Association suggerisce alcune tecniche per massimizzarne i benefici. Una è il cosiddetto drumming leggero: si usa il palmo delle mani chiuse per tamburellare ritmicamente sulle porzioni superiore, centrale e inferiore della coscia. Si mantiene una pressione leggera e ripeti per 30-60 secondi su ogni sezione della gamba. Si ripete l’intero processo due volte. Si possono fare anche massaggi di scorrimento: con il ginocchio esteso e il tallone a terra, si usa il palmo della mano per far scorrere una pressione leggera dalla parte superiore della coscia fino appena sopra il ginocchio, ripetendo il procedimento per 5-10 volte. Si può provare anche a premere saldamente con le dita nei tessuti intorno al ginocchio parte, manipolando l’area con brevi movimenti avanti e indietro. Si fanno cinque ripetizioni per ogni lato dell’articolazione.