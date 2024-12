Sleepy Girl Mocktail, la bevanda calmante che fa impazzire l'America

Mezza tazza di succo di amarena, un cucchiaio di polvere di magnesio e un tocco di soda o acqua frizzante. È la ricetta dello Sleepy Girl Mocktail, una bevanda analcolica che, con soli tre semplici ingredienti, promette di rilassare e fare dormire serenamente. I rimedi naturali per migliorare il sonno sono sempre più richiesti, dato che i disturbi del riposo colpiscono una vasta fascia della popolazione globale. Anche in Italia, si stima che ne soffrano circa 12 milioni di persone, con problematiche comuni come difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni o risvegli precoci.

Bevanda popolare sui social

La ricetta dello Sleepy Girl Mocktail è diventata virale: l’hashtag ha raccolto milioni di visualizzazioni. Gli ingredienti principali sono il succo di amarena (tart cherry juice), una dose di magnesio e un po’ di soda. Alcuni lo presentano in calici di ghiaccio con guarnizioni eleganti, perfetto per i social. L’idea è stata lanciata dall’imprenditrice digitale e content creator Gracie Norton, che ha condiviso online la sua “pozione magica” dichiarando: “Succo di amarena e magnesio sono la combinazione perfetta per dormire”. Il trend si è rafforzato a gennaio, complice la challenge del Dry January, un mese dedicato ai mocktail e alla disintossicazione dall’alcol secondo un’iniziativa che si è diffusa Oltreoceano e in tanti altri Paesi del mondo. Il drink sta riscuotendo grande popolarità negli Stati Uniti e su TikTok. Ma è davvero efficace o si tratta solo di effetto placebo?

Composizione e benefici

Le amarene sono ricche di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Il reale contenuto di questa sostanza nei frutti è inferiore rispetto a quello di integratori specifici. Il succo di amarena, in particolare quello ottenuto dalle ciliegie Montmorency, è noto per avere buone quantità, nella sua composizione, di melatonina e anche di un amminoacido come il triptofano, che, singolarmente e ancor più in sinergia, regolano il ciclo sonno-veglia. Alcuni studi, tuttavia, hanno presentano risultati contrastanti: mentre una ricerca del 2022 ha evidenziato che il succo non modifica significativamente i livelli di melatonina o cortisolo, potrebbe comunque migliorare la qualità del sonno.

Polvere di magnesio

La polvere di magnesio, altro ingrediente della bevanda, è nota per il suo ruolo nel favorire il rilassamento muscolare e sincronizzare l’organismo con il ritmo circadiano. Tra le tipologie più adatte per il sonno figura il glicinato di magnesio, mentre altre varianti, come il citrato, possono avere effetti lassativi. Il magnesio è presente anche in alimenti come noci, cioccolato fondente, spinaci e carciofi, ma si ritiene che, se viene aggiunto a una simile bevanda, possa dare un boost ulteriore.

Consigli e precauzioni

Secondo Devon Peart, dietista della Cleveland Clinic Canada, il mocktail può essere utile se consumato un’ora prima di dormire, a patto che non ci siano controindicazioni mediche. Tuttavia, la bevanda da sola non può bastare: è essenziale abbinarla a una buona igiene del sonno, con accorgimenti strategici come spegnere i dispositivi elettronici prima di andare a letto, mantenere abitudini regolari e praticare attività rilassanti. Il rituale stesso della preparazione del mocktail può favorire un clima di rilassamento, amplificando il suo effetto.