Idrocolonterapia, il detox delle star. Tutti i benefici della pulizia intestinale

In tempi recenti, sui social, sono diventati virali video e contenuti relativi all’idrocolonterapia, tra spiegazioni di esperti, esperienze dirette condivise da alcuni utenti che l’hanno provata e la curiosità di tanti altri che vorrebbero sperimentarla. Si tratta di una tecnica detossinante e riequilibrante che serve a migliorare la pulizia intestinale e il benessere fisico.

Il metodo, che è naturale e non ricorre a farmaci o altre sostanze chimiche, era già noto negli anni Novanta tra le star popolari a quell’epoca. Tra i personaggi famosi che si sarebbero sottoposti a questo trattamento figurano, per esempio, Lady Diana, Oprah Winfrey, Madonna, ma anche Britney Spears, Gwyneth Paltrow e Leonardo Di Caprio.

In che cosa consiste una seduta

L’idrocolonterapia è un trattamento non invasivo. Ogni seduta – che dura dai 40 ai 60 minuti circa – viene eseguita utilizzando una speciale apparecchiatura composta da una cannula o un sondino di plastica a due vie, inseriti nel retto (l’ultimo tratto di intestino crasso). Da una parte, nel colon, viene introdotta acqua depurata, filtrata e batteriologicamente pura, ossigeno ed eventuali sostanze naturali nel colon, mentre, dall’altra, vengono espulsi i materiali fecali.

Si sta ovviamente distesi su un lettino in posizione supina, attendendo che il cosiddetto processo di irrigazione del colon sia completato, cosa che avviene quando l’acqua iniettata nel corpo fuoriesce pulita.

L’effetto Kneipp

L'intervento deve avvenire in un ambiente sicuro, chiuso e igienico, con la possibilità di alternare acqua calda e fredda per stimolare gli organi attraverso l'effetto Kneipp. Possono essere aggiunti anche estratti fitoterapici o rimedi omeopatici per potenziare i benefici, sempre in base al quadro complessivo del paziente e alle sue esigenze e caratteristiche. Un massaggio addominale eseguito da mani esperte aiuta a facilitare l’eliminazione di scorie, tossine, muco e residui fecali.

I benefici

L’idrocolonterapia favorisce una pulizia profonda dell’intestino, eliminando i residui fecali, gli accumuli di gas e la flora batterica alterata, responsabile di varie infiammazioni, e stimolando la ricrescita di una flora riequilibrata. Essendo una terapia disintossicante, è utile per trattare una serie di problematiche intestinali, tra cui stipsi o diarrea allo stato cronico, meteorismo, micosi intestinale, disbiosi (uno squilibrio nella composizione del microbiota intestinale), infezioni da passiti, patologie del tratto vulvo-vaginale.

L’idrocolonterapia, inoltre, migliora la salute della pelle, aumenta l'energia e rafforza le difese immunitarie dell’organismo. In abbinamento a un regime alimentare controllato e all’attività fisica, permette di alleviare problemi di peso, gonfiori e ritenzione idrica.

Rivolgersi a centri specializzati

I medici consigliano di rivolgersi a centri specializzati con personale qualificato e dotati di strumenti specifici. L’idrocolonterapia deve avvenire sotto un rigoroso controllo di temperatura e pressione, in condizioni di perfetta igiene, comfort e sicurezza. La tecnica non è indicata per coloro che soffrono di infiammazioni acute del tratto intestinale, come nella zona dell'appendice, chi ha subito interventi chirurgici recenti a livello di colon, sigma o retto, in caso di tumori in queste zone, se si soffre di emorroidi, fissure o ragadi anali in fase di sanguinamento, perforazioni intestinali, grave insufficienza cardiaca e stati di gravidanza, soprattutto negli ultimi mesi.