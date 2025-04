Sindrome del pianista, mal di schiena e dolori ai polsi: cosa fare per prevenirli

Suonare il pianoforte è un’arte che mette a dura prova il fisico: secondo quanto rilevato da specifici studi, il 72% dei pianisti accusa infatti problemi dell’apparato muscolo-scheletrico, a partire da mal di schiena e dolori ai polsi. Partendo da questo dato, Craig Turner e Felipe Verdugo, due ricercatori della School of Kinesiology and Physical Activity Sciences dell’Università di Montréal, hanno allora condotto un esperimento su due pianisti professionisti per osservare cosa accade al corpo mentre si suona il pianoforte e capire anche se esistono movimenti ed esecuzioni più a rischio di altri.

Attenzione soprattutto ai ‘passaggi lirici’

Dopo aver applicato ai due musicisti 17 sensori in grado di rilevare movimenti articolari, posture e fluidità dei polsi, è stato loro chiesto di suonare 6 brani classici e romantici in due diverse modalità: la prima limitata all’esecuzione dello spartito, quindi più tecnica e “fredda”, la seconda più libera e interpretativa, come se si stessero esibendo in un concerto dal vivo.

Come prevedibile, il confronto ha evidenziato che durante le esecuzioni espressive il corpo del pianista viene maggiormente sollecitato: le spalle, il collo, il busto, i gomiti e soprattutto i polsi sono molto più coinvolti. Secondo i due ricercatori questo maggiore dinamismo indotto dal coinvolgimento emotivo del pianista può risultare un’arma a doppio taglio: se da un lato una postura più attiva del busto contribuisce infatti a tutelare l’apparato muscolo-scheletrico, dall’altro i polsi finiscono più spesso per assumere posizioni statiche e innaturali, che aumentano il rischio di lesioni.

In particolare, le registrazioni effettuate dai 17 sensori hanno rilevato che soprattutto nei passaggi lirici i movimenti dei polsi si fanno meno fluidi e più a scatti rispetto a quanto avviene nelle esecuzioni di pura tecnica. E proprio questa modalità “da concerto” può provocare anche danni a lungo termine a causa delle forze improvvise esercitate sulle articolazioni.

Curiosamente, nei passaggi molto veloci e tecnicamente complessi le differenze invece si riducono: secondo i ricercatori, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Psychology, questo è dovuto al fatto che l’interpretazione deve lasciare spazio alla necessità di precisione meccanica, riducendo quindi l’impatto del gesto espressivo.

Cosa fare per prevenire i dolori

Per una prevenzione che parta già dai primi approcci con il pianoforte, i ricercatori dell’Università di Montréal consigliano agli insegnanti di monitorare non solo l’esecuzione musicale ma anche la postura e il movimento corporeo degli allievi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei brani.

Se siete anche voi dei pianisti e ogni tanto accusate mal di schiena o altri dolorini agli arti superiori, ecco invece un mini-programma per contrastare la sindrome da pianoforte: fare regolarmente esercizi di mobilità e stretching (anche prima e dopo aver suonato); cercare di mantenere una postura dinamica e neutra del busto durante l’esecuzione, così da scaricare meglio le tensioni; prestare attenzione alla fluidità dei movimenti dei polsi, evitando soprattutto gesti bruschi che possono portare a lesioni anche nel lungo periodo.