Allergie di stagione: i rimedi naturali per contrastare i sintomi

La stagione delle allergie sta diventando sempre più forte e lunga a causa dell’incremento dei pollini presenti nell’aria dovuto al cambiamento climatico. Si stima che nel mondo un quarto della popolazione sia allergica e in Italia milioni di persone con l’arrivo della primavera devono fare i conti con prurito a gola e occhi, naso chiuso o che cola, starnuti, lacrimazione e, nei casi più gravi, con asma e tosse.

Per alleviare questi fastidiosi sintomi ed evitare che una semplice passeggiata all’aria aperta si trasformi in un incubo, esistono dei rimedi naturali che aiutano a contenere il rilascio di istamina, una proteina, prodotta dal corpo quando è esposto a un allergene, che agisce come mediatore chimico delle reazioni allergiche.

Se il primo passo è modificare l’alimentazione, evitando o limitando i cibi che liberano istamina (formaggi stagionati, pesce, frutti di mare, agrumi, frutta secca, pomodori, vino rosso, fragole e cioccolato) e sostituire la pasta, il pane e i prodotti da forno fatti con farine di frumento, per evitare il contatto delle graminacee attraverso la mucosa gastrointestinale, un aiuto concreto arriva anche dalla natura.

L’aiuto dell’omeopatia: i rimedi

I rimedi omeopatici più diffusi, soprattutto in presenza di allergia da polline, sono Allium cepa 5 CH, in caso di starnuti e naso che cola; Ipeca 5 CH, se è presente tosse profonda e secca; Euphrasia 5 CH quando bruciano e lacrimano gli occhi; e Sabadilla 5 CH che promuove il benessere respiratorio. Se ne assumono alcuni granuli anche più volte al giorno secondo la prescrizione dell’omeopata.

Le soluzioni fitoterapiche

Per quando riguarda la fitoterapia, invece, importantissime due piante dall’azione cortisone-simile: il Ribes nigrum sotto forma di macerato glicerico, dall’effetto antiallergico e antinfiammatorio, e l’Elicriso rupestre in tintura madre, con la stessa azione del Ribes nigrum è ottimo per supportare l’apparato respiratorio.

Adattogeni e antistaminici naturali

Fondamentali anche i cosiddetti adattogeni naturali, sostanze che aumentano la resistenza e la capacità di adattamento dell’organismo agli agenti stressanti. Ginkgo biloba, rodiola, guaranà ed eleuterococco sono i più efficaci.

Per contrastare le allergie di primavera, da non farsi mancare anche alcuni antistaminici naturali come il té verde, che contiene quercitina e catechina, due flavonoidi che riducono il rilascio dell’istamina; l’ortica, anch’essa ricca di quercina; lo zenzero, che contiene sostanze (tra cui gingerolo, zingerone e shogaolo) che riducono l’infiammazione, bloccano i recettori dell’istamina e regolano la risposta allergica; l’echinacea, antinfiammatoria e antiossidante; e la liquirizia, che contenendo glicirizia, potenzia l’azione dei corticosteroidi, gli ormoni che contrastano le infiammazioni.