Vaiolo delle scimmie, nuovo caso a Latina. D'Amato: "Via al tracciamento dei contatti"

Roma, 11 giugno 2022 – Nuovo caso di vaiolo delle scimmie nel Lazio, il primo fuori dal quadrante di Roma. Il paziente contagiato è stato scoperto a Latina, dove la situazione è finita sotto stretto controllo per evitare il diffondersi del focolaio. Si tratterebbe di un 40enne di Sabaudia, insegnante di danza: l’uomo, che lavora anche con i bambini, negli ultimi giorni è stato impegnato con loro in un saggio. Ed è per questo che nella zona di Latina è scattato l’allarme, si teme il diffondersi di nuovi casi.

“È stato ricoverato presso l'Ospedale Goretti di Latina, nel Reparto di Malattie Infettive un nuovo caso di monkeypox. Il Dipartimento di prevenzione ha effettuato le attività necessarie per il tracciamento e la gestione dei contatti: la situazione è sotto stretto controllo. Ad oggi non sono stati rilevati altri casi nella provincia”. È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio

D'Amato. Ieri nel Padovano è emerso il quarto caso di vaiolo, tutti riconducibili alla stessa filiera di contagio. Ecco come si trasmette.