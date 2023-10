Sequestro di persona con 50mila euro di riscatto: cinque persone arrestate a Roma

Roma, 28 ottobre 2023 – Sequestrano un uomo e chiedono 50mila euro di riscatto alla famiglia in cambio della sua liberazione. Cinque arresti per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni personali a Roma. Vittima del rapimento un cittadino del Bangladesh di 53 anni, rilasciato dai suoi aguzzini dopo il pagamento della prima tranche di 10mila euro. Ma era una trappola e i cinque complici sono finiti in manette.

Le indagini sono iniziate il 1° ottobre scorso, dopo la denuncia ai carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca da parte di un bangladese, preoccupato per la scomparsa del fratello che da due giorni non tornava a casa. La vittima era stata attirata con un tranello da cinque uomini – tre connazionali del Bangladesh, un indiano e un afghano – che poi lo avevano rapinato e sequestrato.

Il blitz dei carabinieri

La rapina e il sequestro

Dopo un appuntamento telefonico, il 53enne aveva incontrato in via delle Cave a Roma uno degli arrestati, che credeva essere suo amico. Ma all'appuntamento si è presentato con altri quattro uomini, che hanno aggredito la vittima con pugni e calci.

Lo hanno poi rapinato della sua auto, di 7.200 euro in contanti, dei suoi due telefoni cellulari, dei documenti e della sua carta di credito prepagata. Sotto la minaccia di due coltelli puntati alle tempie, lo hanno poi imbavagliato e legato, portandolo in un rifugio. Durante il sequestro lampo, era stato spostato in vari covi e tenuto quasi sempre legato e imbavagliato.

Il ricatto alla famiglia

L’uomo è stato continuamente minacciato e malmenato dai suoi aguzzini affinché convincesse i suoi familiari in Bangladesh a pagare un riscatto di 50mila euro. I sequestratori avevano perfino contattato la madre della vittima in Bangladesh, chiedendole soldi e facendole sentire la voce del figlio.

Ma all'alba del 3 ottobre, i sequestratori avevano ricevuto la notizia che i parenti del 53enne avevano versato una rata di 10mila euro in contanti a un personaggio in Bangladesh, non ancora identificato. L’uomo è stato quindi liberato. Dopo il pagamento, il blitz dei carabinieri.

Il blitz: cinque arresti

I carabinieri di Frascati e di Roma Casilina, questa mattina hanno eseguito un fermo nei confronti di cinque persone accusate di sequestro di persona, rapina e lesioni. Al termine dell'incubo, la vittima è stata visitata dai medici dell'ospedale di Roma Tor Vergata a causa delle ferite riportate, ottenendo 30 giorni di prognosi.

