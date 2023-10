Rubati tre autocompattatori ad Anzio: è allerta terrorismo in tutta Roma. Cosa sappiamo del furto anomalo

Anzio (Roma), 24 ottobre 2023 – Tre mezzi autocompattatori sono stati rubati nella notte ad Anzio: scatta l’allerta terrorismo in tutta la provincia di Roma. Le forze dell’ordine temono che i mezzi pesanti possano esser usati per mettere a segno eventuali attentati sul territorio.

Un furto troppo anomalo per non destare sospetti quella avvenuto questa notte nel deposito di via della Spadellata, soprattutto in momento di tensione per la guerra in Medio Oriente. Dopo la prova di evacuazione al ghetto ebraico di Roma e la telefonata anonima con l’allarme bomba al tribunale di Treviso, la paura cresce.

Durante la notte, qualcuno ha forzato i cancelli dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti ad Anzio. Sono spariti tre autocompattatori, ovvero di mezzi usati per la raccolta differenziata sul territorio.

Un furto anomalo che, considerato il periodo di grandi tensioni internazionali, ha fatto scattare immediatamente l'allerta delle forze dell'ordine e degli apparati di sicurezza per la possibilità, che non può essere esclusa, che i veicoli possano essere stati rubati con l'obiettivo di utilizzarli per compiere attentati terroristici.

Sono al vaglio dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza del centro per la gestione rifiuti di Anzio, l'A.E.T. di via della Spadellata, dove nella notte sono stati rubati tre mezzi autocompattatori, facendo scattare l'allerta delle forze dell'ordine e degli apparati di sicurezza.

Dopo il furto messo a segno nella notte, una nota è stata diffusa a tutte le sale operative di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale ma, a quanto si apprende, al momento i tre mezzi sarebbero spariti nel nulla.