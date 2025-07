Maturità, studente scrive a Valditara: “Ho preso 83, mi abbassi il voto a 60. Competizione tossica”

Roma, 16 luglio 2025 – Ancora una protesta contro l'esame di maturità. Solo che questa volta lo studente ha regolarmente sostenuto le prove, diplomandosi con il voto di 83/100, e solo dopo ha chiesto che il voto gli venisse abbassato a 60 perché non riesce "a riconoscermi in questo sistema scolastico, basato sulla competizione tossica". Il protagonista di questa vicenda si chiama Pietro Marconcini e ha avanzato la sua singolare richiesta direttamente al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara attraverso una lettera.

Il 19enne Pietro Marconcini che ha scritto al ministro Valditara chiedendo che gli venga ridotto il voto di maturità

"Caro Ministro, mi chiamo Pietro Marconcini e sono uno studente di 19 anni che si è appena diplomato presso il Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma, con un voto di 83 centesimi – esordisce il giovane, che ha sostenuto l’orale il 24 giugno –. Ho deciso di scriverLe questa lettera a seguito di una lunga e profonda riflessione, iniziata dopo aver letto le notizie di quelle studentesse e di quegli studenti che, durante la prova orale del loro esame, hanno deciso di rimanere in silenzio in segno di protesta. Dal mio punto di vista, la scuola pubblica dovrebbe rappresentare a pieno i valori della nostra Costituzione e, in tal senso, penso che il dialogo e il confronto ne siano alla base; non le nascondo il profondo dispiacere che ho provato nello scoprire, invece, da parte Sua, una risposta che va nella direzione opposta, annunciando una riforma che costringerebbe a ripetere l'anno chi sceglierà di rimanere in silenzio durante il colloquio orale".

"Ad oggi – prosegue il ragazzo – la scuola non rappresenta più quel luogo di crescita, sia sul lato dell'istruzione che per l'aspetto dell'educazione come futuri cittadini e cittadine di questo paese ma, invece, ci sembra che l'unico obiettivo del sistema scolastico sia quello di assegnarci voti in un clima, spesso e volentieri, di competizione tossica". E prosegue: "Per tutte le lacrime versate, per tutte le crisi nervose avute, per tutte le prese in giro, le critiche subite a causa di un sistema scolastico alienante e cieco, per tutti i sorrisi che ci sono stati sottratti, Ministro, io le chiedo di ridurre il mio voto attribuito al termine dell'esame di stato a 60/100. Non riesco a riconoscermi in questo sistema scolastico, basato sulla competizione e che mi ha impartito questa valutazione, perché nessun altro debba subire ciò che ho vissuto io, e quelli prima di me", conclude Pietro.