Roma, vogliono consumare senza pagare: bottigliate al gestore di un chiosco

Roma, 30 aprile 2023 - Gestore di un chiosco malmenato da due uomini che pretendevano di consumare gratis panini e birre. E' successo questa notte alle 2.30 in piazza Ponte Umberto I, al centro di Roma. I due hanno aggredito un cittadino del Bangladesh e lo hanno colpito con una bottigliata in testa per rapinarlo.

L'uomo si è rifiutato di servili gratis, a quel punto, i due lo hanno aggredito colpendolo con una bottiglia al capo, tentando successivamente di portargli via una collanina ed un orologio. La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santo Spirito ove è rimasto in osservazione per accertamenti.

Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Roma Centro che hanno fermato uno dei due aggressori. Si tratta di un romano di 28 anni, con precedenti. Il secondo uomo è riuscito a dileguarsi al suono delle sirene.