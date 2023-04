Primo maggio a Roma: concertone e gara podistica. Viabilità e trasporti a San Giovanni

Roma, 30 aprile 2023 - Vigilia del Primo maggio a Roma. Strade chiuse e mezzi pubblici, ecco come arrivare domani al Concertone in piazza San Giovanni in Laterano, organizzato dai sindacati confederali. La musica parte dalle 15 (fino a tarda sera), in occasione dell'evento sono state disposte modifiche alla viabilità, deviazioni e limitazioni per i bus, già a partire dalle prime ore di domani mattina lunedì 1 maggio per lo svolgersi della gara podistica della Federazione Italiana Tempo Libero .

Lunedì Primo maggio

Dalle prime ore della mattina sarà delimitata un'area di sicurezza compresa tra: piazzale Appio, viale Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni e via Conte Rosso), via Conte Rosso, via Ludovico di Savoia (nel tratto tra via Emanuele Filiberto e via Conte Rosso), via Domenico Fontana, piazza San Giovanni in Laterano (il settore compreso tra la Scala Santa e l’obelisco), piazza di Porta San Giovanni e Piazzale Appio.

I varchi

Nell’area di sicurezza si accederà attraverso 5 varchi che saranno presidiati dalla Polizia: 1) piazza di Porta San Giovanni altezza Santuario della Scala Santa (lato palco); 2) via Emanuele Filiberto altezza via Ludovico di Savoia; 3) viale Carlo Felice altezza via Conte Rosso; 4) piazza di Porta San Giovanni altezza piazzale Appio (archi); 5) piazza San Giovanni in Laterano altezza Santuario della Scala Santa (lato via Domenico Fontana dedicato ai fedeli che intendano recarsi alla Scala Santa).

Strade chiuse

Dalle 8 sarà vietato il transito a piazza di Porta San Giovanni, piazza di San Giovanni in Laterano (tra l'obelisco e il Santuario Pontificio della Scala Santa), via Emanuele Filiberto (tra via Ludovico di Savoia e piazza di Porta San Giovanni), via Carlo Felice (tratto compreso tra via Conte Rosso e piazza di Porta San Giovanni), via Ludovico di Savoia (tratto compreso tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto) e via Umberto Biancamano (tratto compreso tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto).

In caso di necessità, la Polizia Locale potrà chiudere a vista anche via La Spezia, via Taranto, via Appia Nuova (tra piazzale Appio e piazza Re di Roma), via Magna Grecia (tra piazzale Appio e largo Magna Grecia), largo Brindisi.

Entro la mezzanotte tra domenica e lunedì dovranno invece essere rimossi gli eventuali veicoli in sosta su piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana, piazza San Giovanni in Laterano (l'area compresa tra via Domenico Fontana e via Merulana, inclusa l’area di parcheggio centrale antistante il Santuario Pontificio della Scala Santa) e via Sannio per circa 50 metri a partire da piazzale Appio.

Linee deviate

Dalle prime ore del mattino saranno deviate le linee 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792. Al termine del concerto, entreranno in azione le squadre dell'Ama per la pulizia dell'area, operazione che si concluderà entro le 5 del 2 maggio. Saranno così deviate anche le linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC.

Come raggiunge il concerto

L'area del concerto è servita dal metrò, con la stazione San Giovanni delle metro A e C. Da tener presente, però, che nel corso della manifestazione, per ragioni di sicurezza, già dalle 15 potrebbero chiudere le stazioni San Giovanni e Manzoni. Nel caso, si potranno utilizzare le fermate Re di Roma sulla linea A e quella di piazza Lodi per la metro C.

Metro: orario prolungato

Aggiornamenti sullo stato del servizio, ed eventuali ulteriori chiusure, saranno disponibili su tutta la piattaforma di Roma Servizi per la Mobilità. Proprio in occasione del concerto, il servizio delle metropolitane A, B, B1 e C sarà prolungato sino all'1,30 di notte. Sospesi i lavori serali sulla linea A, che quindi resterà aperta sino all'1,30 di notte come le altre metro. Per bus e tram, normale servizio dei giorni festivi.

Gara Podistica

Molte delle linee coinvolte nel piano deviazioni potrebbero subire un ulteriore cambio di percorso tra le 9 e le 10 del mattino, quando si svolgerà la nona edizione della gara podistica "Il Lavoro...in corsa" organizzata dalla FITeL, la Federazione italiana tempo libero, con partenza e ritorno in via Domenico Fontana dopo una gara di 8 chilometri, oltre ad una passeggiata non competitiva di 5 chilometri. I partecipanti si raduneranno alle 8 in via Fontana, poi alle 9 il via alla gara. Le linee interessate da brevi stop o deviazioni saranno C3, 3Nav, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 218, 360, 590, 628, 649, 665, 714 e 792.

Il percorso della competizione si snoderà da via Fontana per piazza San Giovanni, via Santo Stefano Rotondo, via del Santi Quattro, via Celimontana, via Claudia, via San Paolo alla Croce, Clivio di Scauro, la Salita di San Gregorio, via Valle delle Camene, la laterale di via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Parco del Celio, piazza del Colosseo, Colle Oppio, via Domus Aurea, via del Monte Oppio, via Eudossiana, piazza San Pietro in Vincoli, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Foscolo, piazza Dante, viale Manzoni, via Statilia, via Emanuele Filiberto sino a via Fontana.