Maltempo a Roma: strade allagate, traffico in tilt, allerta gialla

Roma, 15 aprile 2023 - Traffico in tilt e forti disagi sui mezzi pubblici oggi a Roma a causa della pioggia intesa. Allagamenti e danni d'acqua per la forte pioggia che ha colpito la Capitale da stamattina: 30 gli interventi svolti dai vigili del fuoco. Più colpite le zone di Centocelle e di Lungotevere Raffaello Sanzio. Forti piogge in tutto il Lazio, nessuna provincia risparmiata dal maltempo. Copiosa nevicata sul Terminillo, la montagna in provincia di Rieti amata dagli sciatori romani.

A Roma in alcune aree l'accumulo giornaliero di acqua ha superato i 50 mm. Valori probabilmente destinati ad aumentare, secondo le previsioni di Meteo Lazio nel corso del pomeriggio e il weekend, quando non mancherà qualche occasionale temporale, specie lungo le località costiere.

Gualtieri: "Livello giallo, pronti a intervenire"

"Siamo ad un livello giallo e siamo in fase di attenzione. Tutti i dispositivi sono pronti in caso di interventi più rilevanti", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'evento inaugurale delle Giornate della Protezione Civile a Circo Massimo, parlando dell'ondata di maltempo che sta investendo il Lazio. "Non abbiamo criticità attivate in questo momento - ha aggiunto un operatore del dipartimento della protezione civile di Roma - per fortuna questo volontariato è pronto a intervenire".

Disagi in metropolitana

"L'ondata eccezionale di maltempo che ha investito la città dalle prime ore della mattinata ha determinato alcune limitate indisponibilità di servizi sulla rete di trasporto capitolina, benché le linee di trasporto siano sempre rimaste in servizio", rende noto Atac. Un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione, mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l'ingente quantità di acqua che entra dall'esterno. I dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto. Nubifragi sono stati segnalati anche in autostrada, in particolare nel tratto Torrimpietra-Civitavecchia.