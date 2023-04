Difendono le compagne, liceali romani aggrediti in gita a Firenze

Roma, 28 aprile 2023 - Un apprezzamento non gradito rivolto alle compagne e scoppia la lite. La vicenda accaduta ad alcuni liceali di una scolaresca di Roma, in gita a Firenze, sarebbero rimasti coinvolti, nella serata di ieri, in un tafferuglio, nato da alcuni apprezzamenti, offensivi, rivolti alle ragazze del gruppo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, una quindicina di liceali romani in partenza per la Capitale avrebbe incrociato in piazza della Stazione un gruppetto di circa 10 ragazzi, verosimilmente di origine magrebina. Quest'ultimi avrebbero rivolto qualche attenzione di troppo nei confronti delle liceali, tanto che un loro compagno sarebbe intervenuto per mettere un punto alla cosa.

Le controparti non l'avrebbero però presa bene e ne sarebbe quindi nato un battibecco passato alle vie di fatto. Nella circostanza almeno uno studente avrebbe ricevuto qualche non meglio precisato colpo; spintonata anche una professoressa intervenuta per dirimere la questione. Le vittime dell'aggressione si sarebbero poi rifugiate in stazione dove, poco dopo, hanno preso il treno per rientrare a Roma. Nessuno sarebbe ricorso, nella circostanza, ad eventuali cure mediche. La storia al momento è stata ricostruita esclusivamente sulla base di una segnalazione dell'accaduto alla Polizia Ferroviaria che sta ora indagando sulla vicenda.