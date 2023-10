Acilia, incidente mortale: 65enne finisce con l’auto nel fosso di via Saponara. Da anni viene chiesto il guardrail di protezione

Roma, 13 ottobre 2023 – Incidente mortale in via di Saponara, nella frazione di Acilia a Roma, dove un 65enne ha perso il controllo della propria auto ed è finito in un fosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale del X Gruppo Mare. Dalle prime informazioni, nel sinistro è avvenuto all’alba ed è rimasta coinvolta solo la vettura della vittima, una Citroen C3

Un anno fa un altro incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione, il 65enne, per motivi ancora ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto, a pochi metri dal deposito Atac, finendo in un fossato. Nonostante l'intervento del 118, per il conducente non c'era più nulla da fare. Un anno fa nello stesso punto si era verificato un altro incidente mortale: la vittima era stata un 21enne. Da tempo viene chiesto dai residenti della zona di installare un guardrail di protezione per non cadere nel fosso a bordo strada.

