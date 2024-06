Ucraina sotto una pioggia di missili russi. E la Polonia alza i caccia durante i raid

07:14

La mossa della Polonia: caccia in volo

Aumenta ancora la tensione tra Russia e Paesi Nato. Caccia polacchi e degli alleati si sono levati in volo per una missione di pattugliamento durante i raid russi. Lo ha reso noto il Comando operativo delle forze armate di Varsavia, che in una nota ha riferito: "Stiamo osservando un'intensa attività aerea a lungo raggio della Federazione russa, relativa ad attacchi aerei e missilistici su obiettivi situati nel territorio dell'Ucraina. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e monitoriamo costantemente la situazione". Il comunicato avverte poi la popolazione che nell'operazione "sono coinvolti aerei polacchi e alleati, il che potrebbe causare rumore, soprattutto nella parte sudorientale del Paese".