Manziana, auto travolge sulle strisce una coppia di fidanzati: ragazza di 15 anni in fin di vita, grave anche il 16enne con lei

Manziana (Roma), 9 ottobre 2023 – Grave incidente stradale a Manziana, vicino a Roma, dove una coppia di giovani fidanzati è stata travolta da un’auto guidata da una 22enne. I due adolescenti stavano attraversando sulle strisce pedonali: la 15enne investita è stata portata in fin di vita al policlinico Gemelli dove è ricoverata in terapia intensiva. Il ragazzo di 16 anni che era con lei è grave ma non in pericolo di vita: è stato prima portato all’ospedale di Bracciano e poi è stato trasferito anche lui al Gemelli per essere operato alla milza. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, verso le 17, lungo via Braccianese, all'altezza dell'incrocio con via Po.

Cosa è accaduto

É ancora in corso la ricostruzione da parte della Polizia locale di Manziana dell’esatta dinamica dell’incidente, ma è stato confermato che la giovane coppia stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una Citroen C1 condotta da una 22enne che andava in direzione Oriolo Romano li ha investiti in pieno. Non è stato ancora chiarito il motivo per cui l’automobilista di 22 anni non sia riuscita ad evitare di travolgere la coppia, non si esclude che in quel momento fosse distratta dalla guida, mentre dopo essere stata sottoposta ai test del sangue per alcol e droga da parte dei carabinieri e della polizia locale è risultata negativa.

