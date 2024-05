Grave incidente sulla Laurentina: un tir urta tre auto e si ribalta. Strada chiusa e traffico in tilt

Roma, 28 maggio 2024 – Maxi incidente sulla Laurentina, un tir colpisce tre auto e si ribalta. Sono tre le persone ferite nell’impatto avvenuto questa mattina intorno alle alle 7.15 all'altezza di Pomezia, in provincia di Roma. Uno dei feriti è grave.

Un camion che trasportava bevande si è ribaltato, spargendo le merci su tutta la carreggiata. Ma prima sarebbe entrato in collisione con tre autovetture per motivi ancora tutti da accertare. Una delle tre persone ferite, una è stata trasportata in codice rosso in ospedale da un’ambulanza del 118.

La strada è stata chiusa momentaneamente al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri, i sanitari del118 e gli agenti della polizia municipale.